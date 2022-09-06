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頸椎痛、頸椎病本來是屬於年長者的一種骨質退化病變，在年輕人中較為少見，但近年各地均發現罹患頸椎病者有年輕化的趨勢，其中更不乏十七、八歲的青少年，原因與長期「埋頭苦幹」使用電腦有關。如果你的工作需要長期面對電腦，又經常感到頸痛，頭暈，耳鳴、聽力下降、視物不清或惡心、嘔吐等，那麼你就要留意是否患上了頸椎病了！今期請來註冊中醫師賴寶運教大家如何防治頸椎病。

頸椎痛切勿胡亂推按

賴醫師表示，頸椎連接頭顱和胸廓，是脊骨最靈活的部位，因此十分脆弱，容易受到意外創傷和磨損。人每天的頸部運動多達一萬次左右，退變和損耗是不可避免的，可因長期錯誤姿勢，加速了頸椎關節、軟骨、韌帶等的退化而產生病變。很多人喜歡隨便找一些完全不懂物理治療或醫學的人為自己按摩推拿，但根據醫學資料顯示，椎間盤的退變是引發頸椎病的重要因素，壓迫脊髓會產生嚴重後果。坊間不少按摩、推拿等外力或許可以鬆弛頸部肌肉，但是卻很可能加劇頸椎組織的退變，因此不能輕易嘗試。

中醫角度認識頸椎病

頸椎病是頸椎骨關節炎、增生性頸椎炎、頸神經根綜合症、頸椎間盤脫出症的總稱。主要由於頸椎長期勞損、骨質增生、或椎間盤脫出、韌帶增厚，致頸椎脊髓、神經根或椎動脈受壓，出現一系列功能障礙的臨床綜合病症。本病屬中醫學的「筋痹」、「骨痹」範疇。此病多見於中、老年人，因為老人隨著年齡增加，血氣漸虛，肝腎不足，腎主骨，腎氣虛則可出現骨質退行性改變。頸椎痛是頸椎病的臨床症狀之一，預防頸椎病絕不可忽視頸椎痛此一大先兆。引起頸椎痛的外因除了落枕、牽拉扭傷等外傷外，中醫學根性內因將頸椎痛分為（1）風寒侵襲、（2）風濕在表、（3）風熱挾痰、（4）外邪痹阻、（5）氣滯血瘀、（6）痰濕阻滯、（7）氣血虛弱、（8）肝腎虧虛等8個證候類型。

（由受訪者提供）

防治頸椎病日常護理

賴醫師提醒，預防頸椎痛應避免高枕睡眠的不良習慣，高枕使頭部前屈，增大下位頸椎的應力，有加速頸椎退變的可能。注意頸肩部保暖，避免頭頸負重物，避免過度疲勞，坐車時不要打瞌睡。避免著涼、落枕，平時也不要長時間低頭工作或者躺在床上看電視。適當參加體能鍛煉，長期低頭工作一段時間後，應適當活動頭、頸部。使受傷或勞損的部位得到充分的休息，多做前後左右點頭、轉頭運動，也可以用暖水袋敷頸膊部位。

飲食方面，頸椎病多見於中、老年人，因老年人隨著年齡增加，血氣漸虛，肝腎不足，則可出現骨質退行性改變。多進食一些補益肝腎的食物及藥物，如胡桃、黑芝麻、杜仲、枸杞子、桑葚、山萸肉、制首烏、桑寄生、老桑枝等，皆有補益肝腎，驅風除濕的作用。

食療推介

川芎白芷燉魚頭

材料：川芎15克、白芷15克、老桑枝15克、天麻12克、大魚頭1個、生薑2片

製法：將魚頭去鰓洗淨；全部材料洗淨。把材料放入燉盅內，加入清水適量，慢火燉2小時，加鹽調味即可。

功效及適用：活血行氣、祛風止痛。特別適合風寒濕痹型，症見頸項疼痛，活動不利，椎體壓痛，痛連上臂，手指麻木，筋脈拘急，遇寒則劇，得暖則舒。舌質淡，苔白，脈弦。

註：因應個人體質不同，食用前請先請教相熟醫師。

註冊中醫賴寶運簡介

香港註冊中醫師賴寶運，香港浸會大學中醫學學士、澳洲皇家墨爾本理工大學健康科學（中醫）學士，為跌打骨傷科醫師。成長於中醫世家，賴醫師並師承跌打骨傷中醫陳炳照近十年，臨床經驗豐富，博古通今，擅長內科、針灸及推拿等多种傳統中醫術。







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