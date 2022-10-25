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風起了，人自強不息！然而，「風」行善變，風爲六淫外邪之首，主癢症、痛症，總使人病。每逢進入秋冬，許多老年人會周身痕。最近，因皮膚搔癢求診的患者特別多，除了皮膚又乾又癢，嚴重時還會發紅、脫屑，塗多少潤膚霜也無補於事，即使用西藥治療也時好時差，似病非病。今期請來註冊中醫師温愛詩博士教大家如何潤膚止癢。

僅只搔癢的皮膚病：中老年人常見

温博士表示，這種季節性搔癢症發生的主要原因，是每當到了秋冬季節，天氣乾冷，順應萬物「秋收冬藏」的定理，人體表皮層的血管會開始收縮，以減少熱量的散失，但同時造成皮膚表層血液循環變慢，水份及油脂含量減少，保濕和潤澤的雙重屏障減弱，使皮膚對乾冷的氣侯失去再抵抗力，所以在秋冬季特別容易出現敏感和搔癢。這種「搔癢」並無原發性皮膚損害（也就是無濕疹、痲疹、膿瘡等症狀），是僅有搔癢的皮膚病。以中年人及老年人常見，由於皮質細胞機能逐漸退化，皮膚萎縮，皮脂腺及汗腺分泌減少，導致皮膚搔癢，反覆抓搔可出現繼發性皮疹，如抓痕、血痂、脫屑、粗糙、增厚、色素沉著。

（iStock圖片）

屬中醫學「風搔癢」範疇

本病屬於中醫學「風搔癢」的範疇，可分為全身性皮膚搔癢和局限性皮膚搔癢。天氣轉變只是一個誘因，中醫認為本病的病因可由內、外因引致。內因多與臟腑氣血失調相關，由於年老體弱，肝腎不足，陰精虧虛，精血無以充肌膚，血虛生風，內風致癢。外因常與風、濕、燥、熱等引起，外邪客於腠理，與氣血相搏，故發搔癢。老年人皮膚搔癢症內因主要與臟腑氣血有關，所以不管塗多少潤膚霜也無補於事，更甚者可影響到睡眠、胃口，整個生活質量，絶不可輕視！

温博士提醒要爲皮膚保暖禦寒，由於天氣轉涼，氣血虧虛者對氣候變化的適應能力較差，容易著涼感冒，感冒後不但人體抵抗力下降，皮膚的免疫力亦會下降，而出現皮膚病，因此切記加衣禦寒。另外，裏裏外外都要保濕，可適時適量地使用凡士林軟膏，防止皮膚角質層因過度乾燥而脫水。至於消除人體內部乾燥方面，可多服用一些滋陰生津，富含黏液質的食品，如沙參、玉竹、百合、雪耳、梨、麥冬、石斛、桑葚、無花果等，可調整細胞的滲透壓，增加上皮細胞的濕潤度及提高免疫力。適當的作息及運動，保持氣血經脈暢通，肌膚自然由內靚到外。

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