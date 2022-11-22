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天氣轉涼，所謂「血得温而行，得寒而凝」！進入秋冬季節，是一眾關節問題的復發時刻，尤其是膝痛。人老機器壞，無論質素多高的零件總有耗損的一天。人體亦然，膝關節每天動輒活動數百次，加上缺乏日常保健，不少港人出現膝痛這類早衰的情況。膝關節退化的早期症狀，可能只是偶爾疼痛，日久活動不靈，久坐或久行即痛，到最後不僅上下樓梯困難，令人舉步艱難，步步驚心！註冊中醫師賴寶運提醒，若出現膝痛症狀，應及早治療，勤加保養調理，防患於未然。

膝關節勞損患病年輕化

賴醫師表示，原發性膝骨關節炎又名退行性膝骨關節炎、膝關節增生性關節炎等。原發性膝骨關節炎是生理上的退化作用和慢性積累性關節磨損的結果，臨床以中老年發病較普遍，尤以50至60歲最多見，女性較多。病理上主要是老化的過程中，關節液分泌減少；但近年健身文化興起，許多運動上不正確的姿勢，使膝關節過勞，加劇關節軟骨變薄，加上保護關節的肌肉及筋腱變得軟弱，關節附近骨骼又受到不正常的壓力及磨損，令膝痛提早出現，是膝骨關節炎年輕化的原因之一。

膝骨關節炎症狀

● 膝關節疼痛；

● 初起時，疼痛為發作性；後為持續性；勞累和夜間疼痛較嚴重；

● 膝關節活動時疼痛明顯，上下樓梯時明顯；遇陰雨天氣疼痛加重。

● 關節主動活動受限，跑跳跪蹲均受不同程度的限制；

● 活動時可有摩擦或彈響音；

● 部分患者關節腫脹；中後期或出現關係畸形。

中醫角度睇膝痛

賴醫師指，本病屬中醫學「痹證」、「骨痹」、「傷筋」的範疇。本病發生是因血脈不通，筋膜失養，或因風、濕、寒或熱邪凝聚，或外傷瘀血，氣血運行不暢等所致。如果風濕熱重者，膝部會有灼熱感，即是紅腫熱痛；如果濕邪較重，則會出現明顯水腫，按下時會感到指下有積液流動，涼而不熱。中醫學常將膝痛分為多個證候類型。當中「不通則痛」是中醫對「痛症」之病因病機的基礎。治療上，一般以手法以擦法、按揉法、彈撥法、提拿法等操作於膝髕周圍，以使患部鬆解黐連，滑利關節，舒筋通絡。

賴醫師提醒，膝痛患者的日常調護對病情康復十分重要。減輕膝關節的負荷，避免膝關節過度運動爲首要原則；同時，適當非負重鍛煉，如游泳、仰臥位直腿拾高、蹬自行車等，可避免膝關節過度疲勞。膝痛時要避免登山等過度增加膝關節負荷的活動。

治療膝蓋痛

（由受訪者提供）

註冊中醫賴寶運簡介

香港註冊中醫師賴寶運，香港浸會大學中醫學學士、澳洲皇家墨爾本理工大學健康科學(中醫)學士，為跌打骨傷科醫師。成長於中醫世家，賴醫師並師承跌打骨傷中醫陳炳照近十年，臨床經驗豐富，博古通今，擅長內科、針灸及推拿等多种傳統中醫術。







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