收藏文章

雨水節氣過後，天氣又濕又熱，大家已經紛紛出動短䄂衣服。然而，天氣乍暖還寒，除了要注意避免風寒外，潮濕的天氣容易成為細菌病毒的温床。春季多雨時節本是一眾皮膚病爆發的高敏季節，註冊中醫温愛詩博士指出，並不是所有皮膚病都具傳染性，部分皮膚病可以是職業性——主婦手。究竟甚麼是主婦手？誰是高危一族？中醫中藥又有甚麼有效方法治療和預防？

主婦手不一定主婦先有

據說主婦手名字由日本流傳過來，因為家庭主婦易得，所以俗稱主婦手。温博士表示，現代醫學認為主婦手主要是過敏引起，與慢性濕疹、汗皰疹或接觸性皮炎有密切關係。其典型症狀是雙手出現小丘疹、起水皰、滲液，皮膚乾裂、皸裂，伴有瘙癢，嚴重可以出現流水、潰爛等。尤其疫情期間，雙手使用殺菌消毒劑的機會明顯增加，除了家庭主婦外，醫護人員、教師及理髮髮型師等，也是主婦手的常見患者群。

點解會有主婦手？

1. 體質因素：過敏體質人士易患。

2. 氣候因素：香港地處嶺南濕地，長期的濕熱天氣，影響人體的內外體質，臨床以濕熱型的患者多見，而中年女性患者多伴有血熱陰虛或血虛風燥型的主婦手。

3. 外在環境因素：溫濕度、接觸水和刺激性物質等，均可誘發局部的過敏反應。

4. 工作性質：除家庭主婦外，理髮店工作人員、實驗室工作人員、醫護人員、教師、廚師、保姆與專業清潔人員等長期接觸水、消毒劑、粉筆、化學物品、洗衣粉和清潔劑等刺激性物質，也容易出現主婦手。

從中醫角度看，主婦手主要是體內有濕熱，血虛風燥所致。治療上因避開誘發因素，避免接觸過敏化學品和清潔劑。（iStock圖片）

下一頁：中醫中藥如何治療主婦手？緩解食療推介







加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇