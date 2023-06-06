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夏日悠悠，時光雖好，但酷熱天氣警告持續下，有人熱汗如洗，「大汗疊細汗」！正常的出汗是人體津液代謝的一部分，但出汗過多對身體也會有損害。註冊中醫師張立彤師表示，「汗為心之液」，汗由精氣所化生，不可過泄！今期請來張醫師教大家，夏日出汗出得多應如何調護！

在夏季，氣溫上升，人體大量出汗，皮毛開泄，許多營養素從而流失，再加上周身血脈充盈，造成「陽外陰內」。漢代唯物哲學家張衡說：「夏日陰氣潛內，腹中冷，物入胃，難消化」。說明在炎夏裏，人體因外界氣溫上升而內部會散熱解溫而使陽氣外泄不足，導致腹中陰冷。再加上夏季進入黃梅，經常陰雨連綿，令濕氣困脾，影響食欲和消化吸收不良，又限制了營養素的正常攝取，導致機體營養素代謝紊亂，容易引起其他疾病。《黃帝內經》云：「中央黃色，入通于脾」和「濕氣通脾」。在夏季飲食調養方面，應注意以下兩大點：

清熱消暑，以免暑氣傷心

《黃帝內經》指出「夏氣通心」又說「南方赤色」。南方赤色，實質上就是夏季天氣的代名詞。春秋戰國時期，哲學中有陰陽、五行學說。五行中的火，從方位來說，南方屬火；從顏色來說，紅色亦屬火。因此，南方和赤色都代表了夏季。在夏季最常見「中暑」，其病徵有煩悶多汗、心跳加快，重則會突然昏倒，不省人事。中醫學認為都是屬於心的病變，這正是夏氣通心的含義。

芳香袪濕，以免傷及脾肺之氣

《千金要方》裏說：「夏七十二日，省苦增辛，以養肺氣」；《養生論》裏說：「夏氣熱，宜食寂以寒之，不可熱也」，意即夏天盡管炎熱，但人們不可食苦味食物太多，一定要吃點辛味的食物，這樣可避免心氣偏亢，有助於補益肺氣（心屬火，肺屬金，火克金）。

夏季進補4原則：

1.清涼解暑；

2.清淡芳香；

3.清淡易消化；

4.芳香刺激食欲。

例如苦瓜、冬瓜、黃瓜、絲瓜、南瓜、番茄、西瓜、蘋果、橙、西柚、荔枝、菠蘿、綠豆、海帶、紫菜、魚、黃鱔、禽蛋、以及淮山、蓮子、薏苡仁；奶製品、豆類及新鮮蔬菜、水果等，均宜適量多食。夏季飲食主要是補充損耗的物質和供給機體的需要，此時應以苦寒、清淡、滋陰、富有營養、易消化且具有清熱解毒、清暑的食物為原則，炎熱天食補應以清補、健脾、驅暑化濕為原則，以食補為主，這樣就可以確保夏季身體的健康。

此外，夏天一定要少吃太熱的食物，忌食辛辣、肥膩、燥熱、助陽生熱生火生濕之品。現代醫學認為，夏季炎熱的刺激，使神經中樞處於緊張狀態，內分泌腺的活動水平也有改變，引起消化能力減低，胃口不開，不思飲食。因此，夏季最好吃些清淡少油，易消化的食物，如果吃含脂肪多的食物，易使胃液分泌減少，胃排空減慢。

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