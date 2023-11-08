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是日立冬，立者始也！冬季從立冬開始，經過小雪、大雪、冬至、小寒、大寒，直到立春為終結。《內經》曰：「冬三月，此謂閉藏」。註冊中醫師張立彤指出，冬「藏」意即儲藏。冬季萬物潛藏，人體的陰精、陽氣也趨於潛藏。加上人體皮膚肌腠在冬季比較緻密，排汗減少，攝入的營養物質也容易收藏起來；況且人的食欲在此時也比較旺盛，此時進補可使營養物質轉化的能量最大限度地儲存於體內，滋補五臟、營養機體。故冬季是養精蓄銳的大好時機，為來年健康打下基礎。

冬令進補強體防病

民間智慧告訴我們：「三九補一冬，來年無病痛」。冬季天寒地凍，植物枯萎，動物冬眠，呈現一派蕭條收藏景象。人體的生理機能也處於沉靜之態，寒冷可使人體血管收縮，血循環變慢，免疫功能下降，誘發許多慢性疾病，如心腦血管疾病、各種痛症、上呼吸道疾病等。所謂「寒者熱之」，冬令進補時一般選用補氣益血、温腎助陽之法，不僅可防止因寒冷致病，而且能滿足春天生理功能活躍的物質需要。尤其是先天不足、後天失調、勞力過度、久病、手術後及產後者，均為冬令進補的對象。

如何理解「冬宜溫補」？

冬令三月，水冰地坼，無擾乎陽，氣候嚴寒，陰寒盛，陽氣衰，故宜遵循溫補原則，以溫補陽氣，祛寒強身，如牛肉、羊肉、桂圓、紅棗、核桃肉、鹿茸、北蓍、黨參、當歸、杞子、杜仲、人參、蟲草等，皆有良好的溫補作用。

張醫師提醒，所謂「善補陽者，必於陰中求陽，陽得陰助，生化無窮」，故進補時同時注意「溫而不散，熱而不燥」的原則。溫熱之品亦不能服用過多，用量過多反而有耗陰傷精之弊。在重視溫補的同時，不忽視養陰。

立冬暖身食療推介

人參鹿茸燉雞湯

材料：雞1隻、鹿茸5錢、人參5錢、杞子3錢、薑3片、紹興酒1湯匙

製法：將雞洗淨，去頭爪和內臟、汆水，去皮去骨、斬件，放入燉盅內，加入2碗半滾水、薑３片，隔水燉3小時，倒起渣，在湯中加入洗淨的人參、杞子、鹿茸，加入1湯匙紹興酒，隔水再燉3小時，加鹽調味，即可飲用

功效：壯陽補精髓，益氣血，適用於陽虛體質人士。

蓯蓉巴戟燉鱔魚

材料：肉蓯蓉3錢、巴戟3錢、北蓍4錢、鱔魚1條（約10兩重）、淮山5錢、杞子3錢、元肉1兩、生薑2片、紹興酒１匙

製法：先將鱔魚用滾水拖過，以去掉鱔魚身上的潺，使鱔魚體內血液凝結。拖過水後，方才可以剖開鱔魚肚，取去腸臟，但不要去掉魚內的血。將洗淨的鱔魚切成段，用薑絲和紹興酒拌勻放入燉盅內，加入餘下洗淨的材料，加入清水2至3碗，隔水燉3至4小時，加鹽調味即可

功效：主治腎虧陽虛，精神不振，風濕等症。

黑豆羊肉湯





材料：黑豆2兩、杜仲3錢、羊肉半斤、去核紅棗6粒、草果2粒、生薑3片

製法：將羊肉洗淨切塊，汆水；黑豆浸洗乾淨；餘下材料洗淨，將全部洗淨材料放入瓦煲內，大火煲滾，改用慢火，約煲2至3小時，加鹽調味，即可飲用，溫熱服食

功效：補腎壯陽，溫中暖胃。

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士，香港大學針灸碩士研究生。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。











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