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天氣忽冷忽熱，外衣可加可脫，但人體皮膚面對氣温的急刻轉變卻無可適從。眾所周知，人類的皮膚比起一般動物偏向脆弱。由於缺乏旺盛的毛髮保護，人體皮膚對日光及氣温高低的轉變非常敏感。今期有註冊中醫師李殷兒從中醫角度，和大家淺談冬日護膚之道，預防皮膚皸裂。

李醫師表示，皮膚皸裂即皮膚表面沿皮紋發展出大小不一，深淺不一的線狀裂痕，或伴隨出血。皸裂多發生於手指、手掌、手緣、足跟及足跖等，這些部位角質層較厚，缺乏毛囊和皮脂腺，故容易因乾燥而皸裂疼痛，中醫稱本病為「手足皸裂」。皸裂嚴重者，雖皮開不至肉爛，但裂隙可深達肌層，甚則伴有出血，劇烈疼痛，甚至影響走路和日常活動。

皸裂多發生於手指、手掌、手緣、足跟及足跖等。（圖片來源︰Envato Elements）

李醫師提醒，手足皸裂應防治結合，防重於治。所謂「冰封三尺，非一日之寒」。手足皸裂除了較多發生於中老年人，平時皮膚容易乾燥，轉季皮膚脫屑者也要小心。《諸病源候論》早有記載：「血行通榮五臟，五臟之氣，滋養肌膚。虛勞內傷，血氣衰弱，不能外榮於皮，故皮剝也。」中醫學認為，手足暴露於外，受寒邪及燥邪侵襲，以致氣血凝滯，肌膚失養，皮膚乾枯，遂致皸裂。

藥膳方面可選擇養血、益氣、潤燥的食材。

本病發生是由觸冒風寒、血枯不榮、肌膚失潤所致，故應重視內在調理。藥膳方面，可選擇養血、益氣、潤燥的食材。例如︰圓肉、黨參、沙參、玉竹、雪耳、杏仁、紅棗、合桃、芝麻、雞蛋、當歸、黃芪等，促進皮膚及末梢的血液循環。

以下是冬季該預防皮膚皸裂起居飲食小貼士：

● 如皸裂是繼發性皮損，如貧血、糖尿等，應積極治療基礎疾病；

● 飲食方面，多吃一些富含維生素A及E的食物，像胡蘿蔔、豆類、綠葉蔬菜、魚類、牛奶等等，有效幫助促進上皮生長，防止皸裂；

● 忌煙、酒，及不應進食辛辣、刺激食品；

● 出門前先塗潤膚霜，帶上圍巾手套；

● 若皮膚已經出現皸裂，可以使用溫水浸泡15分鐘左右，軟化皮膚，清理角質；再厚塗潤膚霜、凡士林、或潤膚油等，連續數天，可改善皸裂情況；

● 如有傷口，要積極消毒保護，預防發炎。

被訪者簡介︰

李殷兒中醫師

畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。







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