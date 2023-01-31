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高血壓素來被稱為「沉默的殺手」，若不定期測量血壓，是無法得知自己的狀況。然而，很多人在家中量血壓時頻頻犯錯，導致結果失準，造成不必要的恐慌。究竟怎樣去量血壓才正確呢？在這方面，醫學界訂立了不少指引：

1/國際標準認證：血壓計並非隨便買一部就可，建議選購包裝上標示已獲得歐盟或歐洲高血壓協會（ESH）認證的產品，結果較精準可靠。



2/壓脈帶：壓脈帶要符合手臂的粗幼，過鬆或過緊都會影響準確度。市面上主要發售成人標準呎吋，有需要時可向醫療用品專賣店查詢其他呎吋或請教醫生。



3/最佳時間：量血壓的最佳時間是早上起床如廁後及入睡前。但有少數病人屬於隱性血壓高，需要24小時隨身繫上血壓量度儀器，作定時血壓評估。筆者早前有位婆婆病人，來診所量血壓時不高，但半夜才飆高。她常常凌晨頭痛痛醒，及後才發現是隱性血壓高，原因或跟荷爾蒙失調有關。



4/量度前：量度前半小時要避免運動及吸煙，同時要避免飲用含咖啡因飲品，如奶茶、咖啡、檸茶。如使用上臂式血壓計，盡量穿著鬆身輕薄上衣，以便捲起衣袖又不會緊箍手臂，影響血液循環。



5/量度時：應找一個安靜、溫度舒適的環境，椅子高度適中，最好有椅背可輕靠。量度時雙腿要著地，別交叉腳或半躺，因有研究顯示，這會造成血壓上升。手臂應保持放鬆狀態，並有枱面承托，位置跟心臟處於同一水平。



6/量左手或右手？如病人首次到診所，筆者會為他同時量度左右手，作一個精細的評估。如量度出來左右手的血壓有差別，以後就以血壓較高的手作為標準。如左右手的上壓相差20度，或下壓相差10度，可被視為病態的分別，需作進一步檢查。



筆者曾遇過一位年約六十的病人，兩手血壓相距達幾十度，檢查後發現，其左手有一條血管塞了。如只量度一隻手，就會一直以為自己血壓正常，所以兩隻手都應該要量。



7/ 量度次數：一般建議三次。量血壓前建議坐著休息五分鐘，才量第一次，之後每隔一至兩分鐘量度第二、三次。因第一次很多時受心理壓力影響，血壓或會偏高，可計算第二、三次的平均作結果。覆診前或調較藥物後一週，應早晚量度，以便醫生評估藥效。



8/ 血壓解讀：香港的醫學界乃跟隨歐洲心臟學會的指引，血壓水平超過140/90 mmHg才被定義為高血壓。但有時候會出現不同情況，應怎樣解讀結果呢？



首先，不少病人有「白袍症」，在診所見醫生時血壓較高，在家量度又正常，有時需要24小時隨身繫上血壓量度儀器，以評估是否有隱性血壓高。

如量度出來的結果是上壓偏高、下壓正常，因會傷及器官，所以也被視作高血壓，需接受治療。如上壓正常、下壓偏高，就要視乎偏高度數。下壓低於100mmHg，可持續觀察；超過100mmHg，都會視作血壓高。如上壓偏高、下壓偏低，兩者的差距超過65度，可能是大動脈硬化或大動脈心瓣鬆脫，需作進一步檢查，找出原因及治療。



最後，如對量血壓有任何疑問，建議在覆診時帶同家用血壓計，向醫生或護士尋求專業意見。





心臟科專科梁國輝醫生







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