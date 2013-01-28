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「婚前性行為」是以往經常討論的性教育課題；近年，我愈來愈多談及的，是「Friend前性行為」。

Friend 前性行為是指兩個人連基本認識也沒有，就可以有性接觸。

以前，我們認為性是親密關係的終點，今天性卻是關係的起點。這些年，感到失控和難以理解的，除了樓價，還有我們的性觀念。

80後的她，跟我談及一次與網友見面後就上床的經驗。

「在網上結識了個多月後，覺得他很nice，話題投契，於是便應他約出來見面。見到真人，樣貌端正、並非時下「宅男」味道，對他有點好感，也想繼續和他交往。半小時後，他提議往一個安靜地方再傾，我們去了一間賓館，之後……」

當然，到安靜地方的目的不是想接觸她的內心，而是想接觸她的身體。

由虛擬世界走到現實世界，雙方脫去衣服那一刻，除了對方的樣貌和性別是真實外，連他真正名字和背景都可能不知道，就和他上床，對個人身心安全，根本就是一個很大的風險。

當我心中慶幸她沒有遇上任何性暴力、性罪行或性勒索等情況時，她卻道出心中鬱悶。

「他離開時，給了我300元，我整個人呆著。我是因為有feel，才跟他上床，但他卻給我金錢。當我是甚麼？跑私鐘？援交？」她覺得金錢等如買賣交易，是對她感情的嚴重扭曲。

她繼續不忿的說：「為何是300元？聽說現時做援交的通常過千，這簡直是一個侮辱！」感情被扭曲之餘，她還覺得對方狠狠將她踐踏。

她認為每個人的身體總有個價，原本自我形象不高的她，看到自己300元的身價，有點連自己也瞧不起自己的感覺。

錢可以解決很多問題，原來有時又會帶來問題。

「是不是他給你3000元，你就會感覺良好？」我希望她去檢視自己真正的需要是甚麼？

「那又不是……」她繼而靜了下來，似乎若有所思，也若有所失。

近來，間歇接到一些關於Friend 前性行為後有關避孕、懷孕、網上性罪行、性病及愛滋測試的查詢，其中不乏仍在學的，當我自嘲已經Out的同時，胸前總有點點揪心之痛。

承受如此大風險的性行為，為甚麼仍有人樂此不疲？是甚麼令一個人不懂愛惜和尊重自己的身體？是這一代人有問題，還是這個社會真的病了？理所當然地以「性教育不足」作結論，足夠嗎？

若您有關於情性關係的問題或諮詢, 可發電郵至: kookamwing@gmail.com







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