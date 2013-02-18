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數月前先後看過兩宗相似的法庭新聞，是參與裸聊者被對方錄下樣貌和裸露片段，繼而進行勒索，兩案的受害者同是男大學生。

以前我們認為性行為中女性會是蝕底一方的想法，似乎已不合時宜。這是否一種另類的兩性平等？是進步還是退步？

裸聊是網路性愛(Cybersex)其中一種，是指將身體裸露於視像鏡頭下，透過網絡視頻傳送給聊天對象，後來更發展到雙方在鏡頭前裸露自慰，一起分享做愛的性幻想。

「不是嘛，大學生？讀甚麼書的！不知道危險嗎？那麼蠢！」這是我聽到有看過該新聞者的普遍反應。

90後的他，去年九月進入大學，讀過上述新聞後才意識到自己原來已同樣置身類似危險中，他正擔心自己會當上下一宗裸聊勒索案的主角。

「原本只想在網上找人聊聊天解解悶，傾談數次後，她提議各自在鏡頭下自慰。起初，鏡頭只對著身體，不會給自己樣貌入鏡；後來她說想看到我臉容反應，以增加她的興奮，所以……」他向我憶述由閒聊發展到裸聊的經歷。

「起初只是貪玩，後來卻覺得有難言的刺激和快感，生理心理同步興奮。過去兩個月，曾經有想過控制，但每當夜深睡不著，雙腳像會自動的走到書桌上的電腦前。」

現時他夜深也睡不著，是擔心打開電腦時會收到載有他由五官到性器官的自慰片段，給人勒索。

「你曾否想過拒絕對方的裸聊邀請？」我問他。

「作為男性，原本以為不會蝕底吧！況且，又不是真正上床；還有，女性主動送上來，如果拒絕，別人會認為我若非膽小，就是性無能。」

面對性的邀請，男性很少會想到有不願意和say no的權利，總認為甚麼時候都應該available。

因為是男性，所以他覺得自己沒有拒絕「性」的權利。當女的選上你時，作為男的，就只有被選上的選擇。

原本他想保護面子，最後卻發現原來連保護自己安全的能力也沒有，因此惶惶不可終日。

此刻，他也弄不清自己究竟是獵人還是獵物？

古裝武俠小說中常謂最危險的地方就是最安全，但現今的人置身最安全的家裏卻將自己推進危險境地。累積知識和科技進步的背後，現代人還想找甚麼？







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