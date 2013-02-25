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除了做愛頻率和時間長度，也有人會以高潮來衡量性愛的滿意度和成功度。

有人以為成功性愛總是次次激情澎湃、每仗渾然忘我，極力追求性愛高潮；而次數，就愈多愈好。

床上的男人有時很弔詭，他最大的性滿足就是要覺得自己能令女人得到性滿足。故此有些男人十分留意伴侶性反應，想盡辦法在床上取悅她，而陰莖就是達到目標的工具。

高潮，不單是完美性愛目標，也是男人雄風指標。

有些男人很留意對方有沒有性高潮？或者，有幾次高潮？由起初留意到後來著意，儼如一部掃瞄器，監看著她的呼吸、聲線、臉容及一切表情動作反應。

輔導室內，她卻提及高潮給她的壓力。

近來做愛，丈夫常會問她有沒有高潮。起初，她認為是丈夫想了解她的感受，後來卻發現他愈問愈密，有次更在兩分鐘內問了她三次「嚟未呀」？

情況有如上司三番四次追問你手頭上工作可有完成，你絕不會覺得他是關心你工作情緒，只是催促你要盡快完成任務。

他的著意，不僅阻礙她投入，更令她有被監控及催逼的感覺。

她承認，過往都不是經常出現高潮，但如表現出一副不被滿足的樣子，深恐他會受挫折。

半年前，她開始假裝高潮。

「反正，性只是婚姻生活一部分，無謂傷他自尊心；另又可暗示他可以快點結束，不需耗時太久。」她為自己的扮演給了一個無奈的解釋。

原來，假裝滿足是一種關心，不令對方失望；而「高潮」出現又可令床上戲早點落幕，省時慳力。

就是這樣，丈夫以為她陶醉於他出色的技巧和肢體動作，於是繼續賣力，希望每仗總能「舉」一得三；而她也理所當然的繼續交出高潮戲份，愈演愈純熟。

但當她愈投入這個假戲真做的角色，卻發現原來的性愛舞台已不再屬於自己，因為當她去滿足對方的高潮欲望，也同時放下自己對做愛的期望。

由放棄對自己身體自主那一刻開始，她已經從床上溜走。

有時，太為對方著想，卻不坦誠溝通，結果不但無法滿足雙方真正需要，反變成各自應付，適得其反。

在床上卸除所有衣服，偏又帶上面具，她對丈夫的情懷，我有由衷欣賞，卻有更多惋惜。







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