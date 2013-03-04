收藏文章

這個世界，已經沒有蠢女人。

一星期前，有報章頭版報導一位馬來西亞籍23歲少女在臉書上宣稱，若獲得網民100萬個「讚好」(Like)，便會廣邀男士做愛，目的是要打破連續10小時與多名男子做愛251次的世界紀錄。

宣言一出，網上立即引起熱烈討論和不同回應，有大表震驚、有對她非議、有為她父母難過、有支持她有自由做想做的事、有質疑她的男友能否接受一個擁有「世界紀錄」的女友，當然更有男士希望她去「破紀錄」時自己會是被邀請參與的一份子。

腦海中即時聯想馬拉松起跑前的一個有趣景象，一條長長人龍列在四方盒的流動公廁前，每個人有規律地依次排隊，各自心急身急但目標一致地輪候，為求一洩。

先不去討論她要破的紀錄有沒有意義，因為意義有時是很主觀的，可各自表述。但我想不通的，是自己認為有意義值得做的事，為甚麼需要別人贊成附和才去做？情況有如行善，我們不會大聲疾呼及邀請別人同意，除非你的行善是別有用心。

網上熱烈討論，她吸引到別人注意，收到 Like的數目直線上升，支持度遠超我們的689特首，感覺良好。原來只要懂得利用身體，即使無感情不認識，就不會白白蝕底，總會有點收穫。

與不認識的人上床，除了是為金錢，也可以是為人氣。

以前女性重視名節，不會張揚自己有過的性行為，唯恐被人訕笑隨便。至於出賣身體，很多會是類似 《孤星淚》 中的Fantine為了要養活卧病幼女Cosette，在無計可施和逼不得已情況下才會先出賣頭髮後出賣身軀，供人洩慾。

現在，隨便？哪怕！只怕無人知道無人注意。即使是別人眼球一秒鐘注視，已能夠體會「不相信天長地久，只在乎擁有就手」的想法，所以要大張旗鼓，無遠弗屆，愈多人注意，回應討論愈多，人氣就愈強。怪不得現代人常會將無論是自拍他拍的肉照裸照上載，供人觀賞品評。別人去看的一刻，自己就成為焦點，再給你 Like，就是人氣和吸引力的憑據。

原來，由網民讚好到廣邀做愛，身體都只是個工具，為的是要得到別人目光注意，即使人氣如蒸氣，瞬間消逝也聊勝於無。

有時真的搞不清有意識地利用自己身體去達到某些目的，是性自主還是性失控？

勇氣和無知，是天壤之別還是一線之差？

這個世界，已經沒有蠢女人？







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動