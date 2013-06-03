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經過兩次戀情失敗，對原來自信已不足的她，更加認為自己不會得到好男人垂青。認命之時卻遇上外型穩重的他，雙方開始發生感情，但數個月後才發現對方原來是有婦之夫，不知不覺間自己原來做了小三。

因承受不起破壞別人家庭的罪名，她終止了這段婚外情。

不是被人撇掉，就是成為「第三者」，全都失敗收場，是天意弄人還是命中注定？

「你和男人走在一起，有甚麼期望？」我問。

「期望……，不是不想有期望，而是不到我有期望。」她臉上有點茫然。

她年近三十，連這次婚外情共有三次戀愛經驗，但對自己想追求甚麼也不大清楚，令人有點不解。

「其實三個男人有點相似，他們都很主動，會給我送禮物，床上又很享受我們的性關係。」她續說。

「他們的主動給你甚麼反應？」我再問。

「在性行為中，我的身體也有快感，故在床上有時我也頗主動。他們懂得挑動我的性慾，又常讚我sexy。」

「身體的愉悅經驗，會否令你投入於感情關係中？」我追問。

「身體快感與感情投入是兩回事。自己知自己事，貌不美、不能幹，那會有人喜歡！還是不要太投入，以免失去時太傷。」

渴望關係但又害怕進入關係，將身體和感情分開，是她的自我保護機制。

這種身心分離，原來在她小時候已開始學懂。兒時自從爸媽分離，她開始成為媽媽的出氣袋，常受媽媽虐打。漸漸她學會把身體和心分開，令身體的痛不會讓心感受到。直到今天，她懂得從性找尋身體快感，而這種愉悅經驗可以完全不需由內心感覺帶動。

當身體受傷，她可以叫自己的心不去感受，但若心受傷，就無處可逃。於是她由不相信自己會被愛，發展到不敢愛和不去愛，令她成為一個懂性而不懂愛的女人。

她漸發現原來不是天意弄人，而是童年的創傷及不斷自我假設和自我實現中的選擇，塑造了她。

這個發現，令她不再認命，但能否讓她去接觸及開放自己的心，又是另一個問號。

月前她告訴我，主動終止婚外情後，感到一種釋放，也多了一分對自己的尊重和肯定，也開始體會甚麼是建基於自愛自重的自我保護。

「或許你開始尋到對內心的感覺了。」我微笑道。







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