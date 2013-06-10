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有一種性滿足，會令人感到失落。

對很多初婚夫婦來說，性生活常充滿著興奮喜悅，但Cherry(化名)與Danny(化名)這對結婚半年的夫婦，卻有個不一樣的故事。

「婚前，我們試過接吻和愛撫，但不曾試過做愛。但婚後，我發現他……原來喜歡絲襪。」Cherry面帶尷尬地說。

Cherry透露Danny在性生活上有種特別的癖好。

「我曾經試過去接受他，但實在很難，愈來愈覺得難受！」

「他沒有絲襪就做不成，是否正常？」

「這是否一個變態行為？可否改變？」

「如果改變不了，怎麼辦？」

……

連串疑問，將抗拒、憂慮、恐懼和無助糾結一起，興奮喜悅的性生活，未曾上演已經落幕。

新婚當晚，Danny提議Cherry在性行為時穿上絲襪，指這會令他更能感受她腿部的美。

以為對方給自己的修長美腿所吸引，對於沒有性經驗的Cherry來說，只希望雙方可以同時享受性趣，故接納建議，由接吻到性交，全程穿上絲襪。

往後數星期，Cherry 開始覺得不是味兒。她不明白Danny為何每次都要她穿上絲襪來做愛，且發現Danny總是集中撫摸她穿上絲襪的腿，直到陰莖勃起和進入。

起初以為是調情的方法，但漸漸發現這是一個必須有的重點。Cherry開始感到不安，但礙於要互相體諒，她說服自己去接受。

及後， Danny更要求Cherry在做愛時穿上絲質襪褲，當他興奮時，會撕破襪褲的胯下部份，進行性交。Danny指這可以增加他的快感。

他愈有快感投入，她愈是反感抗拒。當發現原來一件物件比自己更能吸引性伴侶時，Cherry內心有難言的失落沮喪。

Cherry曾反對穿著絲襪上床，但當沒有絲襪時，Danny的勃起和維持勃起能力，會有困難。

沒有絲襪，就難成以事，Cherry在不情願下，繼續就範。起初以為絲襪是提升性趣的工具，但原來是床笫上的主角，人只淪為配角。

性是夫婦享受愉悅的過程，但Cherry的性趣，已淹沒於抗拒和失落中。

必須倚賴物件刺激才能引發性慾、維持性興奮及進行性行為，是異常性行為的其中一種：戀物癖。

絲襪，是Danny性快感泉源，同時也是他和Cherry性關係中的一根刺。

(待續)







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