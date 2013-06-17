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在沒有傷害自己或別人情況下，個人選擇引發性慾的方法，應予以尊重，但當有關方法會對伴侶關係構成障礙或對當事人帶來困擾時，就必須正視。

Danny與Cherry的情況，正是如此。

戀物癖的形成，很多時要追溯至孩童成長階段，於是我邀請Danny給我憶述他的親「襪」經歷。

他是家中獨子，自幼被放在外婆家中，父親長期在外地工作，媽媽工作時間朝十晚十。媽媽上班地點離外婆家數街之隔，她每天會縮短晚飯時間，急步往外婆家，利用10分鐘時間和Danny見見面，抱抱他。

被最親的人疼愛的10分鐘，是他每天渴望的黃金時間。短聚後望著媽媽離開，是最難受的時刻，但他知道媽媽辛勞，甚少撒嬌哭鬧。

他最享受被媽媽摟著，坐在媽媽大腿上，雙手接觸媽媽腿上絲襪，感到無比滑溜，身體與身體接觸的體溫，暖透身心。

絲襪，讓他感到愛護、安慰和親密。

踏入青春期，他開始愛看穿絲襪女優的色情圖片和影片來自慰，享受生理快感之餘，也在腦海連繫昔日溫暖喜悅。

絲襪，親密感和性快感將他的記憶、感覺和身體經驗牢牢串起，慢慢演化成他唯一的性行為模式，直到今天。

Danny開始明白原來他渴望的是親密關係和連繫，而絲襪是在成長過程中，給了他這種特別感覺的物件。

由於長時間透過絲襪引發性慾，加上色情電影薰陶，他早以習慣「絲襪--性興奮--自慰--射精」的單一性愛程式，從來沒有發掘過絲襪和自慰以外，其他愉悅的性經驗。

我建議Danny與Cherry重新發掘彼此的身體敏感部位，留意日常生活中的身體接觸及專注享受雙方愛撫而來的身心感覺。多年自慰經驗中，Danny只集中個人生理宣洩，他開始重新探索一個雙方同時付出和享受的性經驗，他們同步開拓一大片尚未開發的性愉悅天地。

經過大半年努力，Danny已不再必須要絲襪來引發性慾和完成陰道性交，絲襪只間歇在他的性幻想中出現。

Danny在失落的陰霾中走出來，重塑一段情性一致的性關係，是因為在愛與親密的滿足中，尋回自己。







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