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輔導室內，她跟我討論「有沒有愛錯」的問題。

25歲時她遇到第一任丈夫，對方外型成熟經濟穩定，常給她送禮物，在他身上她找到了一種可依賴的感覺，拍拖半年後對方就向她求婚。婚後卻發現丈夫是個工作狂，中港兩邊走，曾因在內地工作，夫婦二人試過超過一個月沒有見面。她接受不了孤單和被忽略，夫婦經常爭吵，婚姻三年後結束。

後來她遇上現時的丈夫，對她關心之餘又懂得生活趣味，她覺得被重視被照顧，拍拖一年後就開始了她的第二段婚姻，但婚後卻發現丈夫原來有嫖妓的習慣，她正考慮這段婚姻應否維持下去。

她說自己是個重感覺的人，對誰有Feel，就是愛的依據，但兩次後來又同時發現有愛錯的感覺。

「如果離開，再找第三段感情，會否又會愛錯？」她沉思後自語。

「甚麼是愛？」

「怎樣才是應該愛？」

「甚麼是愛錯？」

這些問題若有標準答案有多好！如果「愛」有清晰標準，而「應該愛」也有選擇指引，自然就不會有「愛錯」的結果。

感情關係是一個十分複雜而且主觀的過程，有時連當事人也不理解，旁觀者可說甚麼？

但我卻發現有另外一個故事，影響著她兩次認為愛錯的故事。

她一直渴求被重視被關懷，同時又會將這些感覺等同愛。當回顧這些感覺時，她提及被侵犯的經歷。

年幼時，舅父對她特別好，經常抱她及送她玩具，在沒人的時候，舅父會伸手入她衣服內摸她。父母經常外出工作，小時候的她似乎只有從舅父身上才找到關懷和重視，也以為這就是愛。因為這種愛的感覺，令她在童年時得到點點心理滿足，即使被摸有不舒服感覺，也不會去細問細想。

後來她才知道，這叫做性侵犯。

今天她雖是成人，仍深受兒時經歷所影響，塑造她如何理解關愛、親密和自己。她把感覺(Feel)、需要(愛)和親密關係混淆，而這混淆是源於童年性侵犯的經驗，但長大過程中卻沒有將有關經驗好好整理和分辨，一直帶進成人求偶求愛的步伐中。這才是「有沒有愛錯」的關鍵。

人生故事原來一幕接一幕在上演，即使時間轉變、場景更換、對手不同，劇本主題或許也是一樣。

即使最後發現「愛錯」，卻不是每個人都能回答「為甚麼愛錯」？







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