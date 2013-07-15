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人最重要的性器官不是在兩腿之間，而是在兩耳之間 --- 大腦。

他自少內斂沉默，朋友不多，色情刊物和電影是他的重要消遣。20歲時，他由觀看走進真實情色世界，開始召妓。直至結婚時，他立意絕跡歡場，投入婚姻。

婚後，他感到性生活與期望有巨大落差，興奮快感與之前的性經驗有很大分別，但他卻怯於與太太討論性生活的協調，因為擔心被識破自己過去的性史，加上沉默及不善表達的性格，他將失望埋藏心底。

婚後有一天，他再次踏上召妓之路。他也開始因為控制不到自己的陰莖而內疚。

和以前不同，婚後召妓時他只要求 hand job 和blow job 服務。他認為沒有陰道性交除了可減低性病風險外，心理上也感覺可減輕對太太不忠的程度。這是他減低對太太傷害的想法。

當然這只是他一廂情願的想法，對太太來說，不忠只存在有和沒有的分別，絕不會有像我們689特首談論撤回國民教育時的思維邏輯，不忠與沒有不忠之間存在著很多討論空間。故當他的婚外性行為給太太知道後，婚姻關係即時出現了危機。

我和他由性經驗、性觀念、性慾、性行為談到性關係，希望他會用自己的大腦去接觸陰莖。

他開始知道由情色電影和性服務而來的性經驗，令他對婚內性關係起了一個不現實的期望，因為身旁欠缺性經驗的太太在性技巧上絕不能與性工作者相比，在床上太太也不會給他提供「大爺」的服侍，滿足他在床上可以操控對方的心理。

他也漸漸認識原來一直以來他都是以「我」的想法和方法，去解決婚姻中「我們」的問題。婚前，他可以單從個人期望、想法和方法去滿足自己的性需要，婚後卻是個完全不一樣的遊戲。他對婚姻性生活的期望和協調、尋求性滿足方法到演繹何為傷害，都是欠缺夫婦雙方理解和對話基礎的個人想法。

他終於明白他的性問題關鍵不是在於兩腿之間的性器官，原來是兩耳間的性器官一直沒有得到適當的培育。







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