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兩星期前，我被邀請與15位年齡14至17歲的少女討論自我身體形象。

當我問怎樣才算靚時，她們給了我這些答案：眼大、眼睫毛長、雙眼皮、鼻高、面尖、牙要白要齊、白淨、皮膚滑、胸大、臀部夠翹、身高、腿長、好瘦、識打扮、化濃妝、著靚衫、若隱若現。

面前一羣少女，青春可人活力無限，但在她們的標準下，大部份都覺得自己不靚，也因為不靚，所以不夠吸引。其中有兩位表示若經濟許可，會去整容。

她們對自己身體的不滿評價，是一種自我要求還是自我否定？

「我希望可以瘦一點，胸可以有32 或33C。」其中一個說。

後來她告訴我，她的體重少於100磅。

「有沒有想過胸前如有妳所說的兩團肉，妳的腰和背會承受很大重量壓力？」

「無所謂啦，靚嘛！」她毫不猶疑地答。

我總覺得「人要瘦、胸要大」這要求有違自然常理。當人的脂肪較多，理應全身都較豐滿，怎會認為脂肪會有智慧地只囤積胸部，滙聚成峯！

除了化妝美白、衣飾襯托的扮靚指定動作外，有人還會透過整容、整形、針藥、抽脂為身體進行改建或僭建，尋索想要的靚。

曾經接觸過一個案，因為長期服食減肥藥，出現了情緒不穩的副作用，最後逼得在減肥和健康間，取捨其一。

身體要承受的風險可以很大，為何仍會試之？

原來當女性一踏出門，便開始從別人目光，根據她的外表打分數，如果離開標準很遠，她就會被掛上「扒」、「油膩」、「赤鱲角」等稱號。

故此當沒有足夠自我肯定，別人還未認識妳可愛之處前，外觀就成為個人評價和互相比較的戰場。為了在這場戰役取勝，為了逃過別人譏諷，唯有無悔無懼、毫無選擇地選擇繼續朝著標準進發。

今天女性擁有獨立生活能力，我們亦聲稱建立了一個兩性平等的生活空間，但這個空間內原來仍然存在著頗大壓力。







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