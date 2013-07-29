收藏文章

「我做愛的經驗很豐富，卻不知甚麼是愛！」這是他給自己的描述。

五年前，他承繼了親人一筆遺產，意外之財令他開始無心工作，流連夜店的腳踪遍及中港兩地，後來更在內地金屋藏嬌，養了一個小三。他不諱言，小三的吸引處是她的性反應和性技巧，給他很大性快感之餘，還令他覺得自己是個床上巨人。

耽於逸樂無心工作，他的經濟每況愈下。有一天，小三說鄉間母親急病，向他取了35萬元作手術費，結果……當然是小三一去不返。

他的小三故事有如「警訊」中的騙案報導，類似情節經常有人提及，但中伏者從不乏人。他也承認自己雖曾接受高等教育，智慧卻與小童相若。

人財兩失、工作失意、債務纏身，掉進人生低谷的他，開始發現由陰莖主導的生活，令他不僅丟盡金錢，更破壞婚姻，失去別人對他的尊重。

他開始思考自己人生的下半場，決定向妻子致歉，懇求對方原諒，重新學習建立婚姻。

婚姻不忠，不是每個人都有第二次機會，雖然重建信任不容易，他卻提醒自己要好好珍惜這個一直都沒有珍惜的伴侶。

過去年半，他努力工作清減債務，太太工作忙時他會下廚造飯，假日兩人會往新界種田，夫妻感情一步一腳印的重新栽種。

「你們的身體接觸情況怎樣？」我問他。

「我們現時會拖手，她累時我會給她按摩，坐在梳化時她會將腳擱在我的腿上，但進一步的身體接觸她卻有點迴避。她對我的信任未完全建立，對我身體仍有污穢的感覺仍未消除，不和我做愛是完全可以理解的。」他繼續說：「不強逼她去做一些仍未準備要做的事，或許也是一種尊重和接納吧！如何做愛，我非常熟練；如何去愛，現在一把年紀才開始學。」

為了留住這種難能可貴似無卻有之愛的感覺，他接受此刻不去做愛。這股抑壓的感受，就是他學習去愛的明證。控制性慾的感覺愈大，就愈提醒自己已選擇了一個不再唯我獨尊的生活方式。

沒有性生活，令他體會到愛的另一境界。







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動