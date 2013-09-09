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女人的所謂不自私，是向對方表達關心；男人所謂的不自私，是避免讓對方操心。所以女人會向人傾談表達，男人則會自己解決問題。

因此當她發現丈夫寧願上網不上床，鍾情虛擬影像多於真實的自己時，會覺得不被關心不被尊重，彷彿莫名其妙的被摑了一掌，吃驚之外，就是怒與痛，也搞不清究竟是甚麼一回事。

直至那天聽到他丈夫自述，才發現在性生活中感到失落的，不止她一人。

他少年時已開始有看色情電影的習慣，片中無論場景如何變化，內容都千篇一律的是男人神勇、女人豪放，男女相遇，就能翻天覆地的幹一番。又或滑鼠一按，各國佳麗燕瘦環肥任君挑選，即時強烈視覺刺激與無邊幻想世界結合，不費心力就享受和完成「興奮、高原、高潮及消退」的性慾周期，名副其實的「快、靚、正」。

但回到現實伴侶關係，性生活的過程和元素完全不同，兩個人比一個人複雜得多。

有一次，太太因為未有足夠陰道分泌而感到痛楚，他覺得「進退為艱」。

有一次，因為身體疲累而感到有點勃起困難，他難以接受自己「性能有限」。

有一次，前奏不久，未進入時已射精，他開始擔心以後「快的慢不了」。

他在床上的遭遇和擔心，其實是初婚者頗普遍的情況，但對他而言，是以前在虛擬影像到現實自慰經驗中從沒發生過的。

再加上下了床夫妻相處方式和利害關係，往往搞得兩人情緒五味雜陳，來不及思考雙方如何協調和合作，他已開始棄械投降。

在虛擬世界，身體經驗令他找到自主、快感和滿足，但在現實世界，他卻經驗不濟、焦慮和失落。

他寧願留在電腦桌前，也不走到床上，是因為他不想看到那個連自己也不想看到的自己。

雖然已婚，他卻未懂得怎樣走進兩人的性親密世界中。

和諧性生活，是需要夫妻兩人經過協調和合作建立出來的，但他一直用「我」的方法去解決「我們」的問題，所以夫妻的親密感覺，也愈溜愈遠。







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