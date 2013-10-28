收藏文章

有一種快感，會令人失落。

他有令人羡慕的生活條件：經營建築物料生意，有三個物業，駕歐洲名車，45歲已經可以有考慮退休的經濟條件。在金錢掛帥的社會中，他絕對稱得上是成功人士、幸福男人。

但輔導室內的他，容顏枯槁兩眼憔悴，語氣帶著羞愧憂慮地講述他不為人知的另一面。羞愧，因為連他也承認自己不道德；憂慮，因為擔心太太離開，家庭從此破裂。

「這是否性沉溺？」他問我。

但最令他擔心的，是秘密已給太太識破，現正面臨婚姻危機。太太認為，性只可以發生在夫妻之間，不容第三者涉足，更何況他的婚外性行為次數合手難算。太太怒責他不忠，還指斥他是性沉溺。

因性慾失控而引致其他生活危機或困擾出現才被迫去面對問題，是性沉溺 (sexual addiction / sexual compulsivity)個案的常見特徵。

每個沉溺故事，往往有其獨特軌跡。

他開始談及十歲時第一次看成人雜誌而自慰，及後發展出瀏覽色情網頁的習慣，到五年前一個下午首次召妓，直至近一年每星期需要嫖三、四次，否則會覺得情緒難以集中，不能專注工作。

年半前，他開始察覺自己有性慾失控情況。

「我曾試過用意志控制，但最多只能壓制兩星期，又故態復萌。腦海終日盤旋一幅幅性交影像，揮之不去。於是手上滑鼠一按，視線就停留在那些嫖妓網頁指南，選擇想光顧的對象。」

「很多時走在街上，目光都在狩獵螢光招牌，腳自然就步上樓梯，走到門鐘前一按，然後……」

「起初召妓時會有內疚，但當遇上壓力，心情欠佳，就覺得性的快感可以舒緩心情。慢慢像是成了習慣，到現在欲罷不能。」

剎那歡愉過後，剩下的是對自己行為的厭惡和空虛感，於是又需要更強的快感劑量將厭惡和空虛蓋過，如此循環相因，互相強化。

現今醫學，對性沉溺或性慾失控仍未有一個清晰定義和界定，但當一個人發現難以控制自己性慾或性行為，而情況又引至當事人在生活、情緒、工作、經濟或人際關係上出現困擾時，或許已經墮入沉溺或成癮情況。

性起初是他生活不如意時的特效藥，及後卻成為必須倚賴的麻醉劑。

「我都知道如果給太太發現，後果會很嚴重。」

於是他竭力隱藏秘密，也減少與太太性接觸，除了內疚，是盡量減少太太感染性病的可能，因為即使每次召妓都用避孕套，也不能保證百分百安全。

但最後，秘密仍是被識破，被冠上「性沉溺」的稱號，太太嚷著要離婚，他才無奈地、被迫地去面對這不為人知的另一面。

(待續)











【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動