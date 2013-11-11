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當他發現從中年妓女得到的滿足，早已不只是生理層次的追求，更是一個自我證明的成績表時，他開始明白陰莖堅硬是源於內心脆弱。

漸漸，他發覺有兩個傷口要面對：內心受傷的自我及關係破損的婚姻。

輔導室內，他重新檢視個人需要，以及性與這些需要的關係是甚麼？

他用腦袋去接觸陰莖，學習分辨性和親密、性行為和性關係的分別，重塑一個懂得尊重自己及建立親密的生活。

為自己負責、向太太表達對她傷害的歉疚，承諾會為自己及婚姻努力，成為他治療路程的最大動力。

他開始從經濟安排、時間分配、處理情緒、自我提醒的原則下，規劃一個自主的生活，減低重投情色陷阱的機會。

他明白太太此刻不能接受和他有性接觸，他也願意暫時以自慰方法去處理性慾。平時「大魚大肉」的他，此刻願意「清茶淡飯」，求變的決心叫人欣賞。

最近，他告訴我嫖妓行為已停止了9個月，太太也相信他的行為改善了，滿以為成功在望，太太卻在一個晚上突然提出分居。

面對著他，太太一直充滿矛盾。直到現在，她仍未能消化被背叛的感覺，難以接納他曾與眾多妓女上過床的「污糟邋遢」；但另一方面，她希望他可以從性沉溺的漩渦中走出來，因為畢竟曾經愛過。故當看到他自主能力增加時，內心想離開的聲音逐漸增強。

留下，是想鼓勵他改善；離開，是要紓緩自己傷痛。

長年月建立起來的信任，要摧毀不費吹灰。

充滿矛盾的，還有他。今天他渴求太太可以給他一個重建關係的機會；但另一方面他明白過去給太太的傷害極深，令他再沒有權利向對方的選擇提出異議。

渴求，是因為知道了自己的需要；沉默，是因為明白了對方的處境。

對他來說，找個女人上床輕而易舉，但當他重新認識自己，明白自己最渴求的是一段親密關係時，這段關係卻突然溜走。

他感覺像從一個陷阱走出來，卻又掉進另一個深淵。

他的身軀擱在輔導室的梳化上，苦笑、無語、淚下。







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