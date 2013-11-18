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近來，朋友經常問她「會否給丈夫一個機會？」

不知何時開始，她覺得與丈夫的關係少了昔日親密的感覺，後來連身體接觸也逐漸減少。起初她懷疑自己是否身材走樣，故此很努力美容修身，希望提升外型吸引力，後來才發現丈夫與一位女同事關係密切，而且還由同事關係發展到床上關係，她接受不了，提出離婚。

經過雙方冷靜對話，丈夫向她承認錯誤，結束婚外情，希望可以重建婚姻。

浪子知錯能改終於回頭，算是破鏡重圓的理想結局吧！

當發現丈夫有婚外情時，她心如刀割，此刻丈夫倦鳥知還，但她似乎體會不到「應該有」的開心。

她的內心在掙扎和苦澀中動盪。

起初，她懷疑自己不夠吸引，所以很努力去修飾外型，及後發現自己原來被一個最信任的人出賣，但一瞬間對方又說希望重修關係，由被遠離到被出賣，繼而被期望忘掉過去，重新開開心心與對方生活，她開始去想自己是否只有被安排被選擇的被動角色？

「浪子回頭，給他一個機會吧，畢竟十多年夫妻。」媽媽苦口婆心地勸她。

朋友向對她說愛一個人就要接納包容他，但她卻發現愛與恨此刻於心內並存。但當想到離開的時候，又感到自己不給對方機會是無情，但要對一個曾經傷害自己的人寄予信任，又覺得有點困難。

到底愛一個人難，還是不恨一個人難？跟他一起生活下去，還是離開他，更難？她應該抛開過去擁抱將來，還是要仔細看清現在的猶疑不安？她正處於迷茫中，一時間也不找出想要的選擇。

她拼力去分析問題，愈想為自己的感情找出一個正確抉擇，就像掉進更混亂的漩渦，因為感情從來都不是簡單的邏輯是非題，有時會是複選題，就像現在的她，既愛也恨，想留下來也想離開。

其實此刻的她並非無情，而是她被「無情」所傷，而醫治情感傷口，是需要時間的，若無視自己的狀態需要，硬要此刻做決定，是否又是對自己的一種無情？







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