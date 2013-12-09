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她從沒想過自己對性的理解及對身體的陌生，會妨礙她體會身體被觸摸時的感覺，所以過去9個月，他們在床上雖然「做咗」，快感卻欠奉。

他們以為性慾反應是自然而來的，不需要學習、經驗或思考就能理解和掌握，身體只要被撫摸就會有反應，就能在性交中得到樂趣。

這是他們對性的一個誤解。

在床上被撫摸，她感到渾身不自在，因為「身體神聖不可隨便碰」的觀念已植根內心，對身體感到陌生令她身軀被丈夫撫摸時變得崩硬，崩硬的身軀又導致丈夫心情緊張。最後，他們來不及理會當刻身體感覺如何便草草完事，完成了性交便算任務達成。

探索及體會身體的反應，是他們重新合奏身心互通的性愛樂章之第一步。

他們以為性生活的目的在於性交，所以不期然將焦點放在性器官上，只要陰莖放於陰道內射精，目的就達成。

這是他們對性的另一個誤解。

我建議他們暫停陰道性交，甚至暫停觸摸對方性器官，學習去做一些放鬆及探索身體感覺的練習，重新去發掘身體的敏感部位，專注於皮膚被觸碰、被撫摸時的溫暖、輕鬆及興奮升溫的感覺、因為性歡愉才是性生活的主要目的。

原來最大的性器官不是生殖器官，而是包圍我們全身的皮膚，但很多人在性行為中只強調陰道性交，卻忽略皮膚所扮演的重要角色。

月前，他們拖著手走進輔導室，告訴我原來不一定要「做咗」，也可以經驗到放鬆和興奮的感覺。當她能夠放鬆投入去享受身體被心愛的人撫摸時，她發現陰道出現分泌，快感升溫，是她對自己身體的一次深刻體會。

讓大腦放鬆盡情投入，享受快感，令她終於體會到特別的第一次。

看來，他們已漸漸明白最重要的性器官並非在於兩腿之間，而是在於兩耳之間。







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