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遇過不少中年人為性生活煩惱，男的懷疑自己性功能有問題，女的憂慮外形走樣不再吸引另一半。

「有甚麼方法可以改善性表現？」一位年近50的男士問。

「你認為你的情況出了甚麼問題？」我反問他。

「這一年我間中會在未射精前已經軟了下來，近來連做愛意欲也減少。我聽到一些同齡朋友說他們的性生活仍是如何精彩，有些更指與年輕時無異。他們的說話固然有誇大成份，但我真的感覺自己床上表現比前差了。」原來他認為差，是與年輕時作比較；他認為差，是陰莖持續硬度不如前；他認為差，是用了一把昔日的尺量度今天的自己。

「如果你仍用昔日自己的身體和性觀念，與今天的自己作比較，你肯定會在床上遇到挫敗。」我告訴他我的看法。

年輕時的我們，受賀爾蒙、性渴望和新鮮感影響，性往往是興之所至，就理所當然地輕鬆發生。但步入中年，即使保養有法，外表依然誘人，還是不再擁有年輕時那副身軀。如果你仍以年輕時的性觀念，認為性愛就是陰道快速濕潤、陰莖堅挺如鐵，全力衝刺，性高潮就會隨之而來，則「性慾缺失」、「性功能障礙」等困擾將會如影般跟著你。

最後，你可能會因為挫敗不安而引發一個不願主動，甚或迴避做愛的心情，因為你不想看到一個認為是不濟的自己。

若你的身體會說話，他會向你提出抗議，因為你將一個一成不變的要求套在他身上。

相反，如果對性能抱有一個符合現況的理解，相信彼此不再年輕，接納身體總有點毛病，鬆弛的乳房及下墜的「士啤呔」是不可回轉的事實，或許仍會有較大的動機燃點性火，繼續經歷性愛滿足的機會率也較高。

改變性愛觀念，或許會令人覺得不舒服，但這卻正是人在生命歷程中必須學習的一種妥協，也是對自己、對生命的一種接納。

與時並進去調整對性愛的觀念，帶著幽默、謙遜與熱情投入性愛，或許能令你體會不同年齡的性快感。

性愛不只是行為，也是個觀念，需要與時並進。







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