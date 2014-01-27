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性資訊及資源愈來愈普及，面對性困擾的為何仍大有人在？

為何性行為作出了改善，卻無法增加性滿足？

年近50的他於年多前感到自己性慾降低，間歇更出現陰莖硬度不足的情況，他擔心自己的性功能出現了問題，遂尋求醫治。

半年前，他開始服用「偉哥」，勃起硬度情況得到改善，但他卻發現性行為給他的滿足感，仍大不如前。

藥物協助他改善了性功能，卻不能帶給他滿足。

我嘗試去聆聽他在做愛過程中的內心聲音。

「起初也擔心藥物的效用，後來發現勃起情況及維持硬度有所改善，當然開心。但做愛過程中，卻會擔心陰莖會否中途軟了下來？改善的情況會否只是短暫？……若那次順利完成性交，發現表現還不錯，總算舒一口氣，放鬆一下，但隨即會想下次會否一樣的順利？」藥物改善了性生理，未能治療他的性心理。

維持良好性表現，肯定自己性能力，慢慢成為他性愛的關注點，蓋過對體會快感和親密感的目標。

「你的關注焦點會協助你增加快感，還是增加憂慮？」我提醒他希望他重新檢視性愛的目的和結果。

企圖由性愛來取得自我肯定或心理的其他滿足感，會將性愛變得複雜化及更難預測，甚或化成了一連串的任務，再透過一系列的行為標準演繹出來。寄望mission possible的同時，也把性愛搞得更艱難。

假如他的「男人氣概」及「理想性愛」，是指不論身體狀況如何，都要表現堅挺，有能力令對方每次都達到高潮，那麼成功的性愛將會是令人沮喪的mission impossible。

他覺得在性愛中承受著不輕的擔子，是因為整個人的自我形象要由陰莖去支撐，岌岌可危之餘也要步步為營。即使性功能表現正常，他依然感到憂慮，又或是在做愛時，根本無法放鬆和專注去享受身體的快感和親密感。

很多人以為改善了性功能就可以去除性憂慮，但太著意性功能表現得更好，反會擴散內心的憂慮。







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