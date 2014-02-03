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大多數人認為插入式性交才是「正常」的性行為，因此必須要勃起，也必須要進入，性行為才算是完整和滿足。

因此有人以為插入式性交等同有最大快感，你信嗎？反正他就信了。

他覺得太太對做愛的意欲不大，曾懷疑她是否有性冷感。輔導室內，太太表示他們在床上只是做性，而非在做愛。脫去衣服、集中三點(乳房和下體)的簡短撫摸、帶上避孕套、插入、抽動、射精、完事睡覺。

太太被插入，未感興奮已經完事，Done。

至於他，除了陰莖抽動及射精一刻，幾乎說不出整個過程中的身體和心理感覺。

急步走進茶餐廳，數分鐘內完成點餐、上菜、起筷、吞嚥，繼而抹嘴埋單，根本沒有空間去細味食物色香味和體會味蕾的感覺，更遑論享受周遭的環境氣氛擺設。你只是在果腹充飢。

他的性行為目的只是插入式性交，甚少思索這樣的性行為是否能令他倆充份體會快感和親密感。

對他來說，陰道性交以外的其他性行為，如調情、接吻、愛撫等，只是「前戲」，功能和價值是為了陰道性交，相對的重要性較低，所以可以沒有前戲，不能沒有陰道性交和射精。

將陰道性交以外的性活動價值降低，過度強調插入，並認為插入是最有效達到性高潮的想法，會令雙方忽略了一大片性愛的愉悅天地。

每一下身體接觸，皮膚感覺與反應都會傳送到大腦，大腦會將輕鬆、愉快、興奮、性感等訊息透過脊柱傳遞到骨盤神經，有關反應會令血管擴張、血液流入，最後令陰莖勃起、陰道分泌濕潤。

每一次皮膚觸碰，都是興奮和愉悅的體會，價值和重要性不比陰道性交低。

不要時刻著意陰莖進入陰道，嘗試不同的搓按掃摸，專注享受皮膚的感覺，會令你更有心情去享受歡愉，因為皮膚才是最大的性器官，插入式性交只是性行為其中一部份。

要放開懷抱享受性行為，或許需要抛開「正常」的性行為觀念。

春回大地，祝願伴侶們好心態也好狀態，情色兼收，性算在握。







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