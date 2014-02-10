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「工作很忙，所以做愛次數少了。」這是他對近半年減少做愛的解說。

很忙、很倦，是近年經常聽到對伴侶間性愛減少的解釋。

「若是倦，為甚麼你總是無所事事的待在電腦面前，不早點上床？」身旁的妻子立即回應，認為忙與倦只是個借口，並非性愛次數減少的真正原因。

「就是倦，所以坐著休息一下。」他理直氣壯回答。

在妻子心中，丈夫性趣減少，會聯想到自己的吸引力下降，甚或是親密關係響起了警號，有些更會懷疑對方是否在外面「偷食」飽了，所以……

雙方提及的都是事實，但對事實的理解可以完不同。

現代人工時長，壓力大，是不爭的事實，而壓力大又絕對影響到個人身心狀態及性慾，但這是否已足夠解釋因為沒有時間，所以沒有做愛？

在一個對本地無性伴侶(Married Chinese Adults with Sexlessness)的研究中，顯示出下列現象：

‧45-49歲的年齡組群，相對25-34 及35-44歲，性慾有明顯下降；性慾下降主要成因是對性行為和性關係存有憂慮。

‧女性認為伴侶關係最影響性慾高低；至於男性，自身能力成就與性慾高低，則有較大關連。

‧身體健康狀況與性慾高低的相關程度上，男性比女性高。

綜觀各年齡組群，工作時間長與沒有性愛，在統計學上沒有明顯關連(no statistically significantly associated)。甚或有另一些研究顯示，基於‘work hard, play hard’的想法，工時長可能會令人參與更多酒色相關的活動。

忙，令人身心疲累，影響一個人的性慾反應。

忙，可以轉移焦點，迴避對性行為的憂慮或對自身感覺的不安。

人與人間的關係問題很多時互動和非單一因素，當兩者參集，已非單憑某一事實和角度就能全面準確掌握。

很忙，所以不想做愛；不想做愛，所以很忙；抑或兩者同是因果而互相強化。

當他與她企圖以自己對事實的解說來駁斥或迴避對方，未有充份明白對方思想、情緒和行為之先，一場夫妻攻防戰已經上演。







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