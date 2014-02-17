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「我沒有那麼多錢，又不想給家人知道，於是想問她可否將金額由四萬減到一萬？」這是他收到對方勒索，擔心恐懼之餘的第一個想法。

「你認為給她金錢可以解決對你勒索還是會促使她繼續對你勒索？」我問他。

平日一個很簡單的思維結論，在恐慌和混亂時，就是會想不出來。

「咁蠢，唔係嘛！」、「明知陷阱都踩落去，無腦架！」、「仲蠢過啲無知婦孺！」，這些想法，是這個架著眼鏡工作了三年的大學畢業青年人，以往對裸聊被勒索者的評價，但今天，他……

保護自己也不懂，如何獨立自主？這個曾經對自己有期望有要求的小伙子，此刻開始也瞧不起自己。

經過反覆思考要面對的風險，最後他決定報警求助。但報警不應是事情的結束，他更需要檢視自己堕入陷阱的因由。

「那個晚上Online，她說心情欠佳，問我可否和她談一會？之前一個晚上也和她談過，感覺OK，所以便和她談下去。」……「其實近年我心情也不佳，畢業三年，工作毫無寸進，自問也算勤力，但只換來上司給你更多『豬頭骨』工作，有時連自己也對自己感到懷疑和失望。」……「這幾年放了很多時間在工作，又要輪班，以往的同學和朋友見面也少了，有時真的不知為了甚麼？」。原來，心情欠佳的，並非是鏡頭另一邊的那個索女。

「協助她傾訴宣洩不快，自己也有一種輕鬆感覺。後來她希望可以有進一步釋放，脫去衣服開始自我撫摸。跟著，她希望我協助她提升快感驅走苦悶，邀請我和她一起在鏡頭前自慰。最後，我便……。」

由與人的連繫感覺到心理上的滿足感，再轉移到生理上的快感和刺激感，都是生活失意心境納悶的他，極度渴求。因此，當有個柔弱索女能讓他滿足「需要及被需要」的渴求時，他豈能招架得住！

據警方數字顯示，2013年的裸聊勒索案件，比前一年暴升了7倍。

是被騙者愈來愈脆弱，還是騙人者愈來愈高明？是現代人性觀念愈來愈開放，還是愈來愈缺乏人與人的內心連繫，所以來者不拒？







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