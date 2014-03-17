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「我們已超過兩個月沒有做愛。」一位年近50的男士說。

「半年前有一次，做愛時勃起的硬度出現了問題，已經有點擔心，及後情況不但沒有明顯改善，反而每次都擔心能否『做到』？」

「『做到』是甚麼意思？」我問。

「當然是能夠勃起，可以夠硬進入。」……「其實我也有看4仔和自慰，勃起的硬度卻沒有問題，與上床做愛的情況十分不同。」他補充說。

從表面觀察，他的勃起功能障礙似乎是心理因素所致，因為他的勃起障礙只在某些情況下(situational)出現，自慰時完全正常。

「反正不能勃起，所以沒有做了。」這是他對過去兩個多月停止做愛的解釋。

對他來說，性愛目標是要完成插入式性交，卻不知道除了陰莖放入陰道，性愛歡愉還有很遼闊的境界。

插入式性交必須要陰莖有足夠硬度，當硬度不足時，便做不了。與其做不了，不如不做了，這樣更可減少他「想起卻起不了」的勃起憂慮。

很多人會將性愛行為分為四個等級：

一) 插入式性交，被視為最重要、最大快感、最神聖，甚或整個性行為的目的；

二) 口交或自慰等接觸到性器官的行為；

三) 不觸及性器官的愛撫和觸摸；

四) 親吻及擁抱。

將性愛行為等級化，會容易將插入式性交以外的性愛活動價值貶低，也會導致過度在意性器官的反應，因而忽略體會其他行為帶給身體的歡愉。

過度在意性器官反應和性行為級別，會容易將性行為區分為成功或失敗，愈在意成敗就愈緊張，緊張就會引發更大焦慮不能放鬆。這也是現在的他，由心理影響生理的Performance Anxiety。

步入中年，性功能隨著身體機能減慢下降，是必然及正常歷程，聰明的伴侶應擴闊「插入式性交等如性行為」的觀念，學習打造自己性趣，發掘及享受不同形式的性活動。

要在床上執子之手，與子偕老地享受性愛歡愉，放棄將性愛行為分等級，是個重要的開始。







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