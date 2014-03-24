收藏文章

在一個男士小組中，六位中年男士談及性生活的體會和感受。

「比以前褪色，但又棄之可惜，畢竟性生活對夫婦關係很重要吧！」其中一位道。

「我也有類似感覺，似乎多年來都是對著同一個人，在同樣的地方(床上)、甚至同樣的時間(周末晚上)、同樣的步驟、同樣的動作，一切都是預期中發生。」另一位男士跟著說。

這幾位男士知道專一對婚姻的重要性，但專一似乎漸變成單一和枯燥。他們希望性生活變得豐富，但卻又受制於既有經驗中。

避免性愛變成例行公事，聰明的伴侶可以按心情、感覺和地點等不同因素，來一場恰如其分的性愛，添點性愛色彩。

以下一些性愛方式，或許可以給性生活注入激情和快感：

假期前夕浪漫性愛：可以由電影、晚餐、一杯紅酒、散步……直到在床上翻雲覆雨，放鬆享受過程中每個細節，給你和另一半在感情和生理上連繫在一起。

快速激情性愛：做愛有時不一定要全套，當雙方都在狀態時，來個秒殺短打性愛，節奏變化引發的激情會更大，又可給雙方來個放鬆與滿足。

和解式性愛：大吵大鬧有時未必能解決問題，如果矛盾不深，不如一起走進臥室，身體觸碰會令雙方明白，雖然產生問題，彼此仍然相愛。

馬拉松式性愛：在不需上班日子，不妨關掉機，用半天時間待在床上，聊聊天、按按摩，開發對方身體敏感部位，撫弄騷癢彼此身軀，令床上時間變得有趣。

早晨性愛：與其拖著疲累身軀在晚上做愛，倒不如好好睡一覺，把鬧鐘調早30至45分鐘，在精力充沛的早上來個熱情澎湃的滋潤，還可減少男人「心有餘而力不足」的擔憂。

小時候，我們有一個叫「時間、地點、人物、動作」的遊戲，除了拖著的那個，性生活的變化空間，仍然不少，伴侶們可以按期望和需要建立屬於他們的3P性愛：Partner-specific(專一)、Playful(有趣味)、Pleasurable(有快感)。

性愛是個動態歷程，會逐漸褪色還是保養得宜，全在乎伴侶關係、協調、心境和選擇。







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動