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近日，內地一位男藝人的劈腿事件，牽起了熱烈討論，有一名人就事件說：「是所有男人都會犯的錯。」這話令人即時想起一位動作巨星，也曾就自己昔日的出軌事件，作過類似解說。

劈腿、出軌、找小三，是男人都會犯的錯？

這話背後不知有否潛台詞？

既然是所有男人都會犯的錯，不要太緊張，寬容點吧！一件普遍的事，不用那麼認真！男人就是這樣，女人，忍耐點吧……

我更曾聽過「男人偷食，女人有責」的論調，因為你不能留住身邊的男人。我吃飯，你付賬，是個頗難理解的道理。自己不應出軌之餘，又要令到男人不出軌，當女人真不易！

有一次，與四位已婚男士討論對出軌、找小三的看法。

甲說：「一個女人已令你煩上半天，再多一個豈非永無寧日！」為求耳根清靜，他認為家外有花只可停留在幻想層次，不可付諸行動。

「男人天生容易受視覺吸引，衝動、貪新鮮，美女當前，很容易受下身主宰。我有不少在內地工作的朋友，都家外有家。」基於身理構造不同，乙同意男士比女士較易有出軌行徑。

「婚姻是一個承諾，錯就是錯，任何解釋都不能淡化所作的錯，況且你傷害的是你最親的人。」丙黑白分明，語氣清晰。

我發現丁一直沉默，於是我邀請他分享見解。

「半年前我曾隨同事北上桑拿按摩，由按上半身到摩下半身，由按摩到按捺不住，結果……與女技師做了。回港後一直內疚，想到太太對家庭的無私付出，自己更覺慚愧；也想過如果事情被兒子知道，他會怎樣看我這個父親？那天開始，我決定不再走進類似色情場所，因為既然知道自己定力有限，就有責任不走近火堆。」

他曾經犯錯，但沒有因為自己是男人，有著男人好色下身活躍的特質，給自己的行徑作解脫和淡化。

我看到一個曾經出錯但腰板挺直的男人。

他們的分享令我明白，婚外出軌最少牽涉三方面力量拉扯：婚內吸力(對關係的重視程度)、婚外拉力(外在環境及出軌機會)及個人定力(自主及自制能力)。你如何解讀出軌，有時未必能真正反映事件的全面性，可能只反映你選擇了甚麼？你是一個怎樣的人？

四位男士對出軌的理解各有不同，卻有兩個相近觀點：

一) 由於男人的動物性特質，相對女士來說，出軌的可能性會較高；

二) 無論你特質如何，都不應將所作錯事合理化，更不能淡化錯事做成的傷害。

對於該名人說：「是所有男人都會犯的錯」，他們說：「我是男人，但他不能代表我。」







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