收藏文章

有一種愛，名叫傷害。

「你不要這樣懷疑我，我的愛是發自心底的。你不要如履薄冰顧慮我，我不會打攪你的生活。……你不便時別發短信給我，因為我能理解你處境險惡……你不要在半夜丟下我，我的淚水濕透了被窩。你不用像小寶貝陪著我，只要你能偶爾想起我。」

當一個女人對男人講以上說話，你會有甚麼感覺？

欣賞這個女人的付出與體貼？覺得男人有如此女伴真幸福？愛，令人感動？

這是一首歌《我是小三》的歌詞，想道出做小三的困難和忍辱負重。「小三能給男人暖心窩」，但只可以有難以期望回報的付出，情感不能完全被滿足的失落。因為我愛那個男人，因為愛無罪，所以「請不要異樣的看著我」。

她更提醒人妻，「你不要像賴皮狗抨擊我，……你不要學潑婦罵街唷，沒完沒了嘮叨令男人惱火。你不要總一味的怪責我，原配你們可有曾平靜反思過。」

因為愛無罪，而我只是去愛一個人，何罪之有？知道不能完全擁有整個男人但我仍願默默付出，是否值得體諒？若要指責我，為人妻的是否應首先反思為何不能留下丈夫在身邊？

因為你們婚姻有問題，才會有我的出現，所以責任不在小三！

據聞國內有一個「小三協會」，指出小三與二奶不同，小三會付出真感情，二奶則只為金錢賣肉，前者應比後者值得尊重。她們更定下3月3日為小三節，推行「小三」公眾教育之餘，也替自己爭取權益。

輔導室內遇見過的小三，大多覺得難以在情感泥沼抽身之餘，同時心存內疚，鮮有理直氣壯並情理旦旦的為自己解說。

但他們講的是甚麼理？說的是甚麼情？這種自我強化意識的提升，值得肯定還是感慨？

不知自己是冥頑不靈還是跟不上時代脈搏，總覺得難以接納他們的觀點，只愈來愈明白世上唯一不變原來就是變，有時更會變得令你陌生。

即使夫婦婚姻出現問題，是否應由夫婦雙方用婚姻以內的方法去解決，即使感情變色轉淡而決定分開，仍是兩個人的事，並不需要婚外的你去強化他們的欺騙與傷害。

至於愛是否無罪？我真的不懂回答，只記起兒時一個鄰居的故事。

小時候於徙置區長大，有一次鄰居好友在一個炎熱下午踢波後頭暈，他的年邁祖母想孫兒健康，給他喝了一碗香爐灰混成的水，結果他嘔吐大作，幾乎昏過去。我從來沒有懷疑他祖母對他的愛與關心，但卻發現原來愛表達得不當，可以是個傷害。







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動