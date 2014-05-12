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若不是從她手機中看到，很難相信照片中的穿長boot超短裙的性感冶艷女子，與我面前這個行政行人員打扮的淡妝女士，竟是同一人。

過去兩年有很多個周末晚上，她都會走到蘭桂坊的酒吧，消遣放鬆一下。她更不諱言若遇到合眼緣有Feel的男士，會給對方暗示可以來個ONS(One Night Stand)。

酒與色，絕不是男人的專利。

她手袋內常放有一支費洛蒙，是對目標男士增加吸引力的武器。其實單憑她性感外表，已足以令一眾男人注目，再加上催情香水，難怪她說在那裏找到過的SP(Sex Partner)，為數不少。

「與陌生人上床，有否考慮安全問題？」我問她。

「與目標對象上床前，我會透過談話對他作初步了解；另外會做足安全措施，我一定要對方帶安全套。」

帶了安全套就是安全，有時真搞不清我們對安全性行為的想法，是安全還是危險？

「男女雙方情到濃時，彼此同時滿足到身體需要，是個fair game，滿足性需要後又互不纏擾，也不需面對複雜的感情煩惱，未嘗不是件好事。」她闡述對一夜情的看法，並開始由一夜情談到過去感情。

原來她有過兩段充滿淚水的感情。

由於成長於一個不愉快家庭，她大學畢業後就與一位男士同居，後來發現對方好賭，欠下一身卡數。當她給他清還一筆債項後，又會有另一間財務公司來追數，後來對方更私下用了她的名作擔保人借債。她像踏進一個無底深潭，完全掌握不到對方實際情況，經過接近一年的糾纏，她決定離開。

自此，她不斷提醒自己，將來的配偶一定要是個無不良啫好負責任的男人。後來她與一個在銀行任職管理工作的男士結婚，丈夫溫柔體貼關懷備至，她期盼的幸福終於出現。但婚後兩年，她發現丈夫與女同事有染，原來丈夫的溫柔體貼對象已由家内延伸到家外。由激戰到冷戰，丈夫說需要足夠時間去解決，給小三適應和淡出，但看到丈夫只是拖了又拖，她由失望到絕望，最後決定離婚，減低傷痛。

「自問對感情很認真，但認真你就輸，而且輸得很慘。原來不會因為自己坦白，對方就會誠實相向，當你以為了解對方時，原來一直被蒙在鼓裏。感情這遊戲，實在太難應付。」她望著輔導室內米白色的牆壁說。

「在ONS的世界，雙方找性伴尋快感的目標很一致，沒有誰騙誰的欺詐和出賣。透過性接觸而來的身體反應既真實也誠實，身體不會欺騙你，有快感就會覺得有快感，直接得不需要思前想後，不用推敲揣摩。」

對她來說，即使沒有愛的性，也遠比一段沒有愛的感情，更具體和真實，也更容易掌握，所以她寧願繼續留在蘭桂坊中做索女。

當很多人認為性行為隨便、一夜情是不道德不安全和會帶來傷害時，她對不道德不安全和傷害，有著另一番更深的體會。







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