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我們身處一個矛盾的社會。

對於偷食不忠的男人，有人會指責他傷害伴侶破壞家庭，像那個偷食男導演，討論區上就有很多人指罵他是賤男。但另一方面，不少人對城中那些三妻四房的名人富豪，又會有羨慕之心，更有稱讚他們可以將幾個女人處理得妥貼，能力過人。

你能吸引到女人，是因為你成功有能力，所以愈多女人就愈證明你的成功和吸引力。曾聽過一個論調，將已婚男人按其獵艷能力分為四個等級，依次序為：家外有家、家外有花、餐廳酒吧，放工回家。

家外有家：這等男人除擁有一頭家外，還可以在外養起多一頭或更多頭家，少一點財力能力也難以應付。

家外有花：男人在家以外還吸引到其他小花，雖然沒有經濟能力將小花私有化，卻證明他們仍具吸引力。

餐廳酒吧：間歇在外「蒲」結織異性，無論上床與否，都可在婚姻以外找點新鮮感，也證明自己在市場上仍有競爭力。

放工回家：除工作以外，家庭是他心之所在，選擇了一個女人以後，就不再出外搵食。

已婚10年的他，一年前公司來了位年輕女同事，女同事經常向他請教工作問題，他亦很主動講解工作上的竅門方法，女同事對他欣賞感激，送他小禮物。兩入開始稔熟，由公事談到私人生活，女同事從他身上感受到成熟智慧，他在被欣賞的感覺中找到點點能力感和滿足感。

男人的強與能力，很多時都要透過女人去體會，床上如是，生活中也如是。

「有時頗享受那種她倚賴你的感覺，當協助她解決問題而換來她的稱讚道謝，很有滿足。漸漸，喜愛與她傾談的感覺愈來愈大，由見面、電話到WhatsApp的時間也愈來愈多，在家時也經常想起與她的相處片段。我和她感情似乎已超越同事層面，開始覺得有點不妥當，感情方向開始有點混亂。」他分享由滿足到迷茫的經歷。

有人認為當情感倚賴已經由伴侶轉移到另一個異性時，即使未曾上床，婚外情已經開始。

男人渴求能力感英雄感，和那位小花相處時，他成為她心目中有能力的英雄。

經過一番掙扎，他發現人不能令所有慾望都得到滿足，總要作出取捨。取捨，意味要決定選擇甚麼放棄甚麼。當他分辨婚內婚外兩段感情時，他發現與小花相處令他個人能力感英雄感得到滿足，而與太太相處則是他與一個生命中最重要的人相依相倚。

最後，他重新給自己界定與女同事接觸限於公事之內，開始迴避她主動邀請的一些約會，又請了數周假期與太太往歐洲旅行，重新培育婚姻關係。

因為發現同行十多年的太太是他生命中最重要一人，當傷害身旁最重要的人時，自己也必然受傷，為了家庭為了自己，他選擇做第四級男人，放工回家。







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