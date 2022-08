收藏文章

能夠以有限資源達到最高回報,是商業社會中成功之道,但他以同樣邏輯用於床上,卻經驗了挫敗與焦慮。

在外遊的一個晚上,他和女伴發生性行為,過程中他經驗了愉悅與快感,他覺得對方也同感滿足。完事一會後,看著裸睡女伴,他想梅開二度,於是再挑弄對方。對方也明白他的意思,給他愛撫,但他覺得身體反應遠不如上次的強烈快速,並感到陰莖的勃起硬度出現了問題。

花了一段時間撫弄,陰莖依然不能如前次的雄風再現,後來女伴說:「都係瞓啦!」那個晚上,他完全睡不著,腦海一直盤旋於先前想做卻做不到的情景,也開始想是否有勃起功能問題?

往後兩天,他嘗試自慰,看看勃起硬度如何,但仍是覺得未如理想,他開始焦慮有不舉徵象,會影響以後的性生活。

「無論怎樣撫摸,好像硬度都不夠,我……是否正常?」他告訴我自慰時的情況。

他的焦慮,似乎由那個晚上開始,於是我與他一起回顧那個晚上的他。

「為甚麼第一次性行為後,想來第二次?」

「不為甚麼,只是想,想做多些......」他說。

「你想做,但當刻陰莖可能需要休息多於再需要做?當滿足個人慾望時,有否同時明白和尊重自己身體的需要?」我希望他能明白想要與需要的分別。

他想做,但並不知道性慾望與性能力不一定同步一致。男性在射精之後,會有一段不應期 (refractory period),需要充份休息後性機能才能恢復,但性慾望可受視覺或外界刺激而引發,與性能力可能有一定落差。

他忽略自己身體機能需要,更進一步透過自慰去測試自己勃起能力,不但沒有給予身體適當調息,更不自覺地增加對勃起的焦慮 (performance anxiety),心理焦慮又進一步影響著他的身理勃起功能。他開始體驗 anything can go wrong will go wrong 的情況。

他問現時應該做甚麼可以解決問題?是否需要接受甚麼治療?

「甚麼都不需要做,給自己休息放鬆一下吧。」我回答他。

一些似乎很多人知的道理,卻經常看到有人在重覆犯錯,是道理難明,還是人太複雜?

人有兩個主要性器官,一個在兩腿之間,另一個在兩耳之間,他擔心有勃起功能障礙,究竟是那一個性器官出現了問題?







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港.沈平鋼筆畫作》! ► 立即行動