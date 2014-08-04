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他形容自己是個「在玻璃瓶裏的人」，別人看到他卻不能真正接觸到他，也難以和他連繋。

畢業後，他便在現時的公司工作，至今已有8年。讀書、完成學業、工作，一切如預期般發生，平凡得找不到一些特點，生活感覺也沒有一點漣漪，套用他給自己的形容：flat。

回憶過去，他腦海裏沒有甚麼深刻片段，生活平淡，平淡得有點乏味。父母早出晚歸，唯一記憶是父母囑咐他「要懂得照顧自己」。年幼的他，早已學懂自我解決問題的生存之道。按時上學、回家、完成功課、吃飯，獨立地、有規律地、理所當然地按每天時序生活。

沒有人參與他的世界，他也不需要別人參與他的世界，他分不清獨立與孤立的分別在那裏。

在公司一次annual dinner後，他跟同事往桑拿浴室消遣，那是他第一次給異性觸摸他的敏感部位。對其他同事來說，那是一次hand job的性服務，但對他來說，卻是深刻而難忘的感覺。

身體接觸的亢奮和親密感覺，即使是短暫一刻，也是生活中難以找到的。自此以後，他開始涉足提供性服務的場所，到現時，他每月平均光顧兩、三次。

性服務，讓他找到一種和人連繫卻又可以抽離的感覺，就是那種在買賣規矩前，可以跟人在一起，關係限於床上的界線中，離開就互不相干的距離下，他不需要進入別人世界，別人也不需要走入他內心世界。反正，要開放自己建立關係是件危險且難以駕馭的事，這種接觸可令他掌握到有距離的安全感之餘，又可找到經驗類似親密的一個途徑。

近來他對我說，預算會在一年後結婚，令我對他的情況開始擔心起來。

那次在輔導室內，我提出了一些問題，希望他能深入思考一下。

「你有否想過要終止性服務？因為當你有一個固定伴侶時，除了要考慮性病傳染她的風險外，性已再不單是你個人性慾和性行為的自我滿足，更牽涉到伴侶間的專一、尊重與保護。」

「未來，你想和另一半建立一個怎樣的性關係？伴侶間的性與性服務的性，分別再那裏？因為性從來都不只是陰莖與陰道的問題。」

如果弄不清性慾、性行為、性關係和性親密等分別和自己的需要，如果不能從習慣抽離(detachment)中重新學習連繋依附(attachment)，我相信在玻璃瓶裏的他會繼續將自己的身心(mind–body)分隔，他的另一半也只可能在玻璃瓶的外面看到他，不能真正接觸他。







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