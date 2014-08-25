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面對背叛與不忠，應該何去何從？

「他在外鬼混時也沒有想過妳，他不珍惜妳，妳何須珍惜他！況且有過不忠的婚姻，像有裂痕的瓷器，永遠都不再完美。」有一個朋友對她說。

有人認為一次不忠百次不用，是對方破壞了關係，婚姻也不再完整，故此應手起刀落，讓對方承受破婚姻的應有後果。

「要是對方浪子回頭，為何不給他一次機會重新建立關係？畢竟一場夫妻，十年感情不是說放下就放下吧！」另一個朋友向她勸說。

有人認為不應輕言放棄婚姻，如對方承諾改過，應考慮給他一次機會，也給自己一次機會。

應該重建婚姻還是乾脆分手？那個決定才是正確？婚或分，是經常在輔導室內聽到的掙扎，也是她此刻身處的十字路口。

「怎樣決定才算正確？」她問。

「當婚姻出現不忠，就再沒有一個好的決定，」我繼續道：「只能按自己的理解和評估去選擇一個殺傷力較少的決定。因此，也沒有一個所謂必然正確的決定，只有負責任的決定。」

很多人認為只要找到一個好的決定，問題就會迎刃而解雨過天青，但感情掙扎卻異常複雜，無論你作甚麼決定，傷痛失落疑問也會伴隨著你。也因為情緒起伏持續，當事人常會反過來質疑自己是否做錯了決定，以至情緒不能平復。自我質疑，為原已動蕩的內心再添一層自責。

朋友給她的建議和忠告，不但未能令她對自己情況增加清晰，反為她帶來更大的混亂或壓力。愈著意去想如何做正確決定，愈忽略聆聽自己內心聲音。

感情這東西，就是自醫不能醫。無論你處理感情經驗如何豐富，也不可能給與別人一服見效的藥方，因為每個人、每段感情都是獨特和唯一的。當事人必須按個人性格、性感經驗、婚姻觀、配偶反應及更多考慮，透過持續而全面的情與理掙扎與思考，慢慢勾劃出一個為自己負責任的決定。這是一個沒有人能代勞的自醫過程。







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