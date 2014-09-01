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「對不起大家，對不起所有人，我做了最壞，最不良的示範。為了這些人，我會很勇敢，讓自己愈來愈好。對不起！」

這是男藝人於北京看守所被行政拘留後，在記者招待會中就自己吸食大麻行為公開致歉的最後幾句說話。記者會中，男藝人多次向粉絲、公眾及關心他的人致歉。

令關心自己的人傷心，致歉是具勇氣的表現，但受傷最深的，最應致歉的對象，其實是誰？

輔導室內，也常聽到曾經出軌的人向受傷的伴侶致歉，承認自己做錯，懇求對方原諒。曾經在深圳金屋藏嬌而後來終止婚外情的他，是其中一個。

「你的不忠固然對太太做成很大傷害，但有否想過其實受傷最深的，可能是你自己！」一年前我曾經這樣對他說。

那一刻他的眼神有點惘然，若明非明的向我點頭。

「你曾經說受傷最深的是我自己，現在我開始有點明白。」兩星期前他告訴我。

「親手拆毁自己的婚姻，令最愛你的人不再信任你，親戚在你背後揶揄訕笑，朋友不屑我無情無義開口指責，諷刺我外表好人好貌內裏一塌糊塗。我令自己失去了最愛的人，摧毁了別人對我的信任與尊重，我發現原來對自己作了很大的傷害。」

「以前認為只要隱藏得好，對方不知道，問題就不會出現，就像只要不被發現，偷竊就沒有問題，原來那一刻已開始將自己幸福當作注碼。」

認為事情不曝光就可「過骨」，其實是在騙人騙自己，不懂得尊重人也不懂得尊重自己，最後他當然是騙不了人更騙不了自己。

我為他的自我發現懂得為自己負責感到開心，但同時為他即使改過卻不能挽回婚姻的後果感到惋惜。

也許謊言與背叛有各種原因，但若快樂的背面不是快樂，還是三思。

有勇氣面對別人，懂得向別人負責當然值得欣賞，學識尊重自己愛惜自己，或許才是更深的覺醒。







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