「你也是友善,不甘平凡,敢於面對需要的人嗎?」這是一個放在旺角街頭的易拉架廣告內容,試猜想一下是在推銷甚麼產品?

在廣告的右下角寫著「Explore the Whole New World of Safe Sex Party」,原來是一個於2007年成立的sex club招收性愛派對會員的廣告。

這廣告令我很不明白,參加sex party與不明背景的陌生人性交,怎樣也難說得上是safe sex吧!用安全套就等如安全?或許這個城市真的充滿「偽述」氣息,只要敢說出口,說多幾次,歪理彷彿就會成為真實,就像那位高官推銷他們的特首選舉方案,說是個大躍進,所以應該接受,接受就是進步。

近年,「放題」食肆十分流行,顧客在固定時間內可以任吃任喝,大快朵頤。現在性愛也來跟上潮流,全場男女任點任食,與不同對象性交,甚或3P、4P,直至吃飽滿足你的性慾胃口為止。

填飽性慾胃口是一種怎樣的滿足?

曾經參加過sex party的他告訴我,他在當中得到滿足,但同時也經驗著失落。

「那次在網上看到有關資訊,突然有一股內心衝動想躍躍一試。第一次的感覺,像是一塊石頭擲向湖水,動力漣漪刺激一剎那蓋過生活中經常出現的平淡煩悶不快。」

「其實過程中也有一點矛盾,個人追求新鮮刺激的性胃口固然可以得到滿足,但同時你又是別人的果腹對象。有一次當自己稍事休息時,有人會催促你『得未呀?』像通知你別人在等著你這件點心,別浪費時間,快點上枱吧!那一刻,有點覺得是為做而做,別人要我做而做。」

「Sex party結束後,你回家途中的感覺如何?」我問他是因為我相信真正的滿足是持續及身心同步的。

「性快感消褪後,感到疲倦與失落,」他繼續說:「坐著小巴回家途中,突然回想幾個月前分手的女友,再記起已離婚的前妻,為甚麼每段感情都分手收場?是自己失敗還是自己不適合有固定伴侶?坐在車尾座位上,有一種莫名的孤單。」

在這個繁榮城市,人與人關係疏離,人也與自己疏離,很多人都活在挫敗與抑壓中,不懂得去愛別人也不懂得去愛自己。在一個愛無能的地方,人只得將自己繼續埋藏,可以做的就是找一個地方,以性交的感覺去尋回自己,接觸自己,也在性接觸中去找尋一種像與人是零距離接近的假親密 (pseudo-intimacy)。

性,是追求歡愉的事,同時也是藉著身體接觸去探索自己、明白自己需要和疼愛自己的舉動,一個原來不是在品嚐對方而是在品嚐自己的過程。

在sex party 中,他的性胃口完全得到飽足,但卻不能填平內心的空洞。







