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男的雙手緊扣，女的眉頭深鎖，輔導室內瀰漫一陣火藥味道。

「一直以為他不需要，是因為疲倦睡眠不足，原來他從其他途徑得到滿足！」她第一時間在我面前向他發炮。

「寧願這樣發洩也不願做愛，你認為他是否有問題！」我來不及回應，她已經繼續說：「我覺得他很變態，怎會看這些相和片，他是否也想我跟他這樣做？又或他瞞著我，已經在外出做了。」

他以沉默回應她的攻勢。

他們已婚6年，做愛次數一直不多，最近那次已是半年前的事。她以為他工作壓力大，加上自己不熱衷性事，心想只要相處和諧，即使沒有性也不用勉強，直到有一天……

那一天，她偶然在他的Notebook內發現儲存了很多性虐待的圖片和影片，震驚之餘是苦澀般的難受焦慮。在他眼中，自己是否已無吸引力？原以為頗了解的枕邊人，今天才發現自己摸不到他的心，對著這個一直是好丈夫的他，她抗拒之餘，又感心痛。

為了解他的情況，我邀請他作單獨對話。

他瀏覽S/M圖片影片的喜好，原來已經開始了4年。

「上網找點新鮮感，很多人都這樣做，只不過是尋求刺激，跟著自慰解決性慾，沒有傷害別人，也沒有婚外情，其實沒甚麽大不了！當然我明白如果她知道，她一定會不高興。」他開始講述對自慰的想法。

「有時我喜歡自慰多於和她做愛，片中相中女郎性感惹火動作刺激，自慰快捷簡單很多。與太太做愛的興奮度，反而較低，為免中途興奮不足而不能完成，漸漸也減少和她……。」

「很多人都有你類似想法，認為自慰是一個純私人行為，不會對自己和別人做成傷害。但按你現時情況，你處理性慾的習慣似乎已經影響你的婚姻性生活。」我回答他。

「我也曾有掙扎想過停止，但腦海裏經常出現那些看過的畫面，有時覺得擺脫不來，但有時又覺得看看無妨，邊看邊自慰，漸漸成為習慣，當性慾滿足了，做愛意欲也自然減少。」他提及自慰行為演變成習慣的掙扎。

自慰原本是增加性趣滿足，現在則限制了他的性趣選擇，吃慣了即食快餐的他，似乎已慢慢失去心思意欲能力去烹調營養豐富的正餐。

我希望他對問題理解的重點不在於選擇快餐的對與錯，而是他在快餐習慣中建構出來的性慾反應、性觀念與性行為模式，正拖垮著他的婚姻性生活。

(待續)







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