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雖然丈夫沒有在婚外與其他人發生過性行為，但對於他要觀看性虐待的相片影片來獲取性興奮和性刺激，她覺得難以接受。

「他喜歡S/M，是否變態？情況繼續下去會否愈來愈嚴重？他會否要求我去做？我絕對不會接受和他作這樣的事！」對於丈夫引發性慾的方法，她充滿憂慮。

「如果他只是透過S/M影像作性幻想，來引發性慾，而非直接發生在你們的性行為上，你會否接受？」我問她。

「……，始終都不好吧！」她沒有正面回答我的問題。

丈夫對問題的看法，與她很不一樣。

「我認為問題並非如她所說嚴重，沒做過她所說的變態行為，也絕不會強迫她去做。每個人的興奮途徑和性幻想都不同，我只是看看相片影片而已。」

他喜歡看那些穿上貼身皮革衣物的索女，被男伴拍打臀部後跟著與對方豪放做愛的影片，他覺得那種aggressiveness與power激發他的興奮衝動。他只看不做，認為只要區分性幻想與性行為，不強迫對方參與，根本就不存在變態的問題。

透過性幻想擴展性趣，除有助性慾引發外，還可令現實世界中的性行為變得更豐富更有色彩，促進對性行為的投入。但他現在引發性慾的方法，卻令他失去與太太性接觸的意欲。過去半年，他都以自慰代替愛。

「你沒有強迫太太玩S/M，你的性幻想也沒有像傷害任何人，但這習慣似乎已影響你對伴侶性生活的投入，我更擔心如果有一天被這習慣主導了你，你和太太的性生活必然會出現更大的問題。」我向他反映我的擔心。

他開始承認內心存在交戰，有時會叫自己不再看，但當腦海裏浮現看過的S/M畫面時，衝動往往勝過控制，有時甚或會一片接一片的看。

他目光望著牆壁，像在沉思。我希望他可以離開過去變態與否的爭論，檢視一下現時的性慾習慣如何影響自己的伴侶性關係。







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