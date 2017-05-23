收藏文章





在床上拒絕人的，與被拒絕的，那一個會較痛？

「當一個女人拒絕與你有性行為，連擁抱也抗拒，是否代表她已經變了，不再愛你？」他在輔導室內問。

雖然他望著我問，但明顯是向坐在另一旁的太太說，於是我鼓勵他將渴望跟她親近的失落，心中的疑問與不安，直接向太太表達一次。他過去習慣以指責表達憤怒，但當要接觸自己內心的失望與傷痛時，卻有點不知所措，不知何以言？

「我也弄不清我是抗拒他，還是抗拒性？」她聽了他的話，頓了數秒後說，說時眼眶的淚水已在轉。

這對已婚五年的夫妻，早前還透露有生育計劃，令我更為他們擔心。

伴侶間，沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨，她開始提及一個難以釋懷的經歷。

年半前她遇上一次交通意外，口部被撞傷，要做手術脫去四隻牙。她素來著重儀容打扮，當想到自己破相的形象、將來會遭人訕笑的景象，內心的驚及傷口的痛，徹底將她擊潰。最脆弱之時，她當然想起丈夫，但他指工作很忙，不能即時往醫院陪她。

「我最需要他的時候，原來他不會理睬！」她的淚水已經失控地說。

「有一天，傷口拆了紗布，回家後脫下口罩的一刻，他望著我失去了四隻牙的口部，竟然在譏笑。到現在，我仍不能忘記那一刹的痛，比撞傷的傷口更痛。傷口仍未康復時，我承認抗拒跟他親近，因為他用力kiss我的嘴和臉時，傷口會痛。」她繼續說：「難道他只看到自己的需要？為甚麼完全不理我感受？在我身上，他只是要滿足自己嗎？」

她擔心外表被人訕笑，焦慮自己失去吸引力，在最脆弱的時候，感到身邊最親密的人對她冷漠、忽略和譏笑。她開始懷疑他對自己的愛，也不知怎樣去愛一個可能不愛自己的人？漸漸地，她將情感與性慾冰封。

她拒絕跟他親密，原來是一種自我保護機制：既然你不重視我，那我也不需要你，免得我想親近你、需要你、倚賴你的時候，你狠狠將我推開。

現今醫療美容技術確實超凡，在她臉上我察覺不到受傷痕跡，但她的內心傷口，依然血跡斑斑。

無論是拒絕的和被拒絕的，無論是指責的和冷漠的，強悍的背後，很多時都隱藏著失落與傷痛。







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動