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「這個新年，因為避免肺炎感染，往年的拜年活動，全部取消，整個人都覺得輕鬆了。」她在電話筒另一邊對我說。

這段日子，很多人因為擔心疫情蔓延免受感染而被逼留家減少外出，本是親朋相見熱鬧節日卻要減少社交接觸，新年氣氛大大減弱。今年，她的拜年探訪活動也全部取消，但她卻覺輕鬆自在。

「有些親友，可能只是一年見一次，你與他們見面，覺得有壓力？」我問她。

她回答說：「就是因為一年見一次，大家的認識和了解根本很淺，卻要互相寒暄，還要應付那些無聊問題。」

她所指的無聊問題，是問她：「你們結婚已有一段日子，打算何時做父母？」有些親戚還會多加一個註腳：『有仔趁嫩生！』」

單身時問你幾時拍拖？拍拖後問你幾時結婚？結婚後會問你幾時做父母？做了父母後會問你幾時多生一個？這些新春拜年時經常遇上的對話，對從事人事管理工作的她，理應可應對自如，但她卻覺得渾身不自在，原來「崩口人忌崩口碗」。

「我們連做愛也沒有，怎樣生兒育女！難道我要告訴別人我們已經很久沒有『行埋』。」她繼續說：「莫說將來做人父母，現在我們是否可以再一起下去，都是一個問題！」

新春不用拜年，原來是不需強顏歡笑，在別人面前擺出一副幸福的角色扮演，真幸福與扮幸福，別人眼看不穿，自己心感到酸。

沒有「行埋」，有些是因能力問題，但她反感的是他的態度問題。她多次提出如問題沒改善，婚姻關係會轉差，但他一直迴避推搪。做愛次數絕不能等同婚姻滿足程度，但缺少身體親密接觸，必然會影響夫婦關係。她開始猜想他是否不再愛她所以不介意關係轉差？她對婚姻的感覺，由起初的擔心漸漸轉化為失望和傷心。很多「無性婚姻」，都會由起初的性問題，漸漸演變成婚姻問題。

面對疫症擴散，她可以選擇留在家減少感染；面對感情掙扎，她不知可以走到哪裏？一個人有多愛錫你，不是看他平時對你有多好，而是在你傷心時他會怎樣對你。







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