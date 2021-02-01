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性可以令人體親密，卻不是親密的保證。

「為甚麼我們的做愛次數增加了，但他仍是會看AV，難道他覺得次數還是不夠，我需要跟他做更多？」已婚三年的她，以往會拒絕丈夫的性要求，現在卻倒過來思考是否要增加做愛的次數。

起初她形容自己對性的興趣不大，做愛只是「他想要、我給他」的行動。起初丈夫對他的拒絕感到不是味兒，為了減少由被拒絕而來的失望，他漸漸減少向她提出性需要。一個不想做，一個不提出做，似乎找到了一個可以避免衝突的平衡點，直至近來她留意到丈夫經常看AV，並發現他手機下載了不同的交友App，她開始覺得事態不妙。自始，她對性行為由被動迴避變成主動提出。

她以為做愛次數多了，丈夫對性的滿意度就增加，但事實非她預期，丈夫看AV的情況沒有改變，網上交友的行為依然繼續。

「雖然自己採取主動，做愛次數多了，但我對做愛的投入感從來沒有增加過。」她說。

「你主動提出性行為，是擔心他將性需要轉移到別的東西或別的女士身上。做愛本應放鬆享受，你卻緊張焦慮，你認為他會感覺到你的不投入嗎？」我問她。

她緩緩的說：「應該會。」

「你帶著監管他的想法、難以投入的心情跟他做愛，對你們的關係會有甚麼影響？性行為發生了，你們體會到親密嗎？」我希望她明白，有一種距離會存在性與愛之間。

他們此刻最需要的，不是走上床增加性行為的頻率，而是坐下來將各自埋藏在心底的感受呈現，或是不滿和憤怒，或是被忽略和失望，或是焦慮和恐懼。

以往她按自己的需要而拒絕他，現在她因自己的恐懼而取悅他，同時都令關係出現距離。親密關係中的一個挑戰，是在自我與無我的兩個極端之間來回擺動，令自己的腳步也出了亂子。







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