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中秋過後，陽氣漸收，陰氣漸長，在這季節交替的瞬間，胃口驟變，不期然想吃點肥美厚實的食物，以補充熱量，仿如一頭為冬眠作好儲糧準備的母獅。閑人可能會想：為何是獅子而不是其他動物？因為本人是獅子座啊！哈哈！

肥美厚實的食物有很多選擇，但秋天飲食，始終以潤燥滋陰宣肺為要，無論我多饞嘴，也得稍微克制，適可而止，簡簡單單做一碗葱蒜豬油乾拌麵，小邪惡大確幸。

「豬油不是健康食用油」這個說法，幾乎成了近代所有重視健康養生人士的金科玉律，我沒資格反駁，因為我沒做研究，但從中醫角度，豬油味甘，促進消化護脾胃，入肺經，滋陰潤燥嫩肌膚。

實際烹煮方面，豬油的油脂穩定不易氧化，冒煙點高，高溫煎炸也不容易釋出毒素，因為飽和脂肪酸多，在室溫之下容易凝結，保存也方便；而豬油炸過後的那股獨特香氣，用來炒菜，如清炒豆苗，炒出來的豆苗特別嫩滑，用來拌飯拌麵，同樣令人垂涎，胃口大增。

從網絡上找來一個簡表，概括了一般食用油的脂肪酸分佈情況，豬油的飽和脂肪酸的確高，但其單元不飽和脂肪omega-9 和多元不飽和脂肪omega-6含量絕對不弱。

(圖片由作者提供；網絡圖片，如有冒犯，即時刪除。)

看來豬油也不是萬惡之源，一概視乎我們如何應用、用量多寡，當然，自己身體狀況乃首要考慮的關鍵，安定下來，多點內求，用心聆聽自己的需要，你會逐漸發現，任何專家也不及你了解自己。

言歸正傳，分享一下我這道肥肥膩膩的蔥蒜豬油乾拌麵，重點材料當然是新鮮優質的豬脂肪！

近年吃的豬肉，都是購自區內一新鮮本地豬農，五十多年老字號，子承父業，可信可靠。檔口多熟客，朝朝排長龍，平日十一點過後，九成售罄，大時大節，熟客大多致電預訂留貨。面對我這類「寒酸師奶」，每次消費一百幾十，老闆從不嫌棄，能力範圍內，總是有求必應。

就像今次做豬油，最理想是找豬隻的中背脂肪，我話未說完，老闆即切呀切呀 …… 就這樣把一大袋豬脂肪交給我，還要分文不取。「豬油明明係好嘢嚟，難得你識欣賞，送俾你，唔收錢！」老闆的豪氣，閑人感受到嗎？

豬油製法：

1. 把豬脂肪切成小件，放入小鍋，以慢火煎煮，期間必須耐心翻拌，避免燒焦黏著鍋底。

2. 煎煮一會，豬脂肪開始滲出豬油，當豬脂肪小件越炸越小，呈微微金黃色的時候，半鍋油已炸好了，把豬油渣盛起，豬油待涼，即可入樽。

3. 盛起的豬油渣，放一把鹽，待涼，可用來炒韭菜、大葱或拌入已炒好的椰菜豆乾蝦米內，成為另一道菜式。

葱蒜豬油乾拌麵

材料：豬油、葱、紅葱頭、蒜頭、台南關廟麵、豉油。

製法：

1. 葱洗淨，隔乾水份，切段。

2. 紅蔥頭及蒜頭去外皮，洗淨，隔乾水份，切片。

3. 小鍋注入豬油，以中火先爆香紅葱頭、蒜頭，約3分鐘，再放葱白，爆1分鐘，最後加入餘下的葱段。

4. 把部份爆過的紅葱頭、蒜頭、葱盛起備用。

5. 另取小鍋注入適量清水，煲滾後放入台南關廟麵，以筷子輕輕攪拌，煮5 - 6分鐘，盛起，加入葱蒜、豬油及豉油，拌勻即成。

大大啖，滿口油，吃過後，再喝一杯解油解膩的棗香熟普洱茶，滿足度100分！

做好的豬油，可儲存1 - 2星期慢慢享用，若豬油連葱蒜一起儲存，最好幾天內了結。暫時午間氣溫仍高，還是放進雪櫃儲存較安心，至於豬油渣，即日吃少許，過過口癮就好了。















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