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自本港復辦七人欖球賽後，疫情未見顯著提升，本地限制逐步放寬，很多因疫情而暫停的活動，已經陸續復辦，市民生活恢復多姿多采。

上周日早上有兩項體育活動，九龍有單車比賽，沙田有一場馬拉松比賽，雖然兩場參賽人數比疫情之前少，但也算是好的開始，令一眾運動愛好者能夠重拾競賽心態，願意為比賽而進行訓練，務求取得較好成績。2023渣打馬拉松亦因此而可以增加參賽名額至37,000，多了萬多位跑手可以參賽，原本失望的跑手，突然充滿希望而加緊練習，希望有目標，有理想的跑手，能夠藉此機會，重拾滿足感及成功感。

過去三年，能夠開辦的比賽少之又少，大部分跑手沒有機會比賽，生活在沒有目標之中。雖然疫情未完全退下，但因重症不多，本地限制逐漸寬鬆，看來恢復正常生活的日子已經不遠。

周日晚上還有世界盃決賽直播，這項四年一次帶動香港夜場經濟活動的元素，能夠及時在決賽周前放寬限制，一眾足球發燒友也作出了一次報復性消費，令經濟稍為得益，希望此情況能夠繼續，讓香港經濟踏上復常之路。

一場疫症令世界在變，生活模式在變，我們也要隨著這些改變迎接新生活，新模式。還要留意周邊發生的事情，三年疫情令我們經濟向下，現在疫情數目雖然也不少，但限制卻逐漸放寬，我們看到無論經濟或前景，也露出一線曙光，大家要做好準備，迎接未來美好光景。

至於參加海外馬拉松方面，由於9月底入境香港改為0+3之後，基本上對香港市民是放寬回港檢疫，間接鼓勵港人恢復旅遊，而筆者和一眾好朋友已經參加了倫敦及富士山馬拉松，這兩場馬拉松，感受到好朋友們重拾外遊的喜悅心情，甚至在東京有報復性消費的景象，因為日圓下跌，我們購物及飲食皆是超值，連筆者也不得不作出瘋狂購物的行動。

另一個正在改變的情況，就是海外馬拉松參賽名額，上面提及筆者有參加的倫敦及富士山馬拉松比賽，於比賽前兩個月，仍然有參賽名額可供選購，但明年9月的柏林馬拉松比賽套票，則出現了前所未有的景象。

筆者於2015-2019年，連續5年都有和旅行社開辦柏林馬拉松比賽團，每年也會為未能取得參賽名額的跑手購買比賽套票，當年是隨意選擇合適我們的酒店套票，直至比賽前半年仍可購買套票。但今年仍未度過2022年，便已經有11款套票售罄，全數套票共有28款，但配合我們比賽團需要的三天酒店，已經超過一半滿額，而地點適合我們的只剩下最後一間酒店了，相信有大部分跑手都已預期，明年秋季應該一切恢復正常，過去三年沒有參加柏林馬拉松的跑手，正在蜂擁參賽。

筆者相信國內跑手也有這情況，根據最近國內疫情的放寬，他們也預期明年秋季可以出外參賽而搶購柏林、芝加哥、紐約等六大馬拉松比賽套票，大家要買就要趁早！

圖片來源：unsplash.com







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