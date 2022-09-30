收藏文章

「家人剛剛出院，想知道家裏應添置甚麼輔具？」經營長者復康用品21年，筆者與團隊最常接觸的客群就是「新手照顧者」，面對家中長輩因不同身體狀況入住醫院，在準備出院回家前通常會感到徬徨無助，一方面擔心長輩身體上的復原情況，另一方面不知道應添置甚麼護理家具協助他們居家安老。

日本福祉用具店 ：租賃、購買及家居改造服務

居家安老的政策與服務早於日本發展成熟，大小社區都設有不同的復康用品店（日本稱為福祉用具店），筆者以往到日本考察時都會前往參觀了解，這些福祉用具店都會提供一站式的服務包括 : “Rental, Buy ,Reform”，意指短期租賃、購買及家居改造服務。店內更會模擬家居環境如浴室、起居室、客飯廳等，把不同復康用品和護理傢具的設置呈現眼前，另外更設有「福祉用具専門相談員」（Care Manager），他們會先了解長者的身體情況、日常生活習慣及家居環境，如有需要再加上家居評估服務，最後提出合適的復康用品提案。除此之外，亦會提供租賃服務，其好處是可應用者身體狀況的改變而靈活租用不同復康用品。

日本福祉用具店都會提供一站式的服務包括

短期租賃、購買及家居改造服務。（圖片來源： francebed.co.jp）

日本福祉用具店除了展示不同生活輔具外，

更會模擬家居環境展示產品。（圖片來源：株式会社三笑堂さんしょうど）

全新概念店 提供個人化居家生活提案

參觀日本福祉用具店為筆者及團隊帶來了不少啟發，希望把日本這套「個人化居家生活提案」帶到香港，我們在現有產品及服務基礎上再添突破，構思全新的概念店，其產品展示方式更有別於一般的復康用品店，以展覽模式呈現家居不同環境，由浴室到客廳以至睡房，乍看起來與一般家俱店並沒分別，設計上把護理家具融入家居，不論在產品顏色、配件、以至物料上，提供不同的選擇，為居家安老增添生活品味；在銷售模式方面更是強調前期的初步諮詢，應用家需要作出建議而提出不同的「個人化生活提案」，令產品及服務更個人化、多元化及有選擇。 概念店亦提供電動輪椅代步車等生活輔具等租賃服務，適合有短期護理需要人士，對家居改造需要的客人，更會提供職業治療師家居評估（OT Assessment）及家居改造服務（Home Modification），全面改造家居。

有別於傳統復康用品店的陳列方式，概念店以展覽模式呈現家居不同環境，更能突顯產品應用上的特點

有別於傳統的銷售模式，「個人化生活提案」強調前期的初步諮詢，再因應用家需要作出建議，令產品及服務更個人化、多元化及有選擇

未來：住宅全齡化！不限年齡，無限可能

上期提到通用設計（Universal design）是一個不論男女老幼、身體不同情況人士都能使用的設計，能消除大眾對老齡化（Ageism）的標籤。當中「全齡通用宅」早於日本及歐美等地興起，正是指不論是兒童或者是長輩，都能夠舒適居住的生活空間，讓家居能夠回應人生每個階段的需求，陪伴用家一起到老，這個空間設計跟無障礙空間不同，兼顧美觀與永續性。記得之前在一個認知障礙培訓課程中，資深職業治療師李惠婷曾引用一句“Design for the young and you exclude the old, design for the old and you include everyone.”（Age Concern，UK），意思是我們如果只是設計給年幼群組便會忽略長者需要，但如我們加多一些長者設計的考慮，就能包容所有使用者。

踏入超高齡社會，居住空間設計時應考量到現在與未來，要建構一個跨越年齡、身體狀況都能使用、安居舒適的「全齡通用宅」就更為重要，既可提升用家於家居自立自主的信心和能力，更可真正地體現到「不限年齡，無限可能。」

剛開幕的概念店有別於傳統復康用品店，乍看起來與一般家俱店並沒分別，跨越年齡界限的「全齡住宅」應先由家具開始







【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看