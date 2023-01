收藏文章

踏入新一年,香港開始與世界恢復通關,不少國際性的活動亦逐步復常。適逢農曆新年將至,筆者最近與來自新加坡的亞洲養老產業聯盟(Ageing Asia Alliance)創辦人兼執行董事謝慧貞女士(Janice Chia)及香港安老業界持份者聚餐,這是疫情以來與安老業界夥伴再度聚首一堂,一起談論安老服務的需求與未來趨勢。

亞洲養老產業聯盟 借鑒國際應付人口高齡化

由Janice Chia創辦的亞洲養老產業聯盟(Ageing Asia Alliance)是亞太地區首個提供樂齡商業網絡的平台,鼓勵市場研發更高質素的產品和服務,令樂齡生活變得健康、自主獨立,且有尊嚴。聯盟每年都會舉辦年度盛事——「世界安老節—亞洲安老創新論壇」(World Ageing Festival),透過展覽、論壇和頒獎典禮等,讓亞洲區安老業界借鑑各地的安老服務模式及掌握新趨勢。去年雖然受到疫情影響,仍然有超過100位嘉賓主持講座,100個參展商、5,000名參加者合共代表超過50個地區參與。

筆者參與這項盛事已有十多年,近年都會把年度成果藉著獎項發表並分享。短短數天的論壇獲益良多,透過與各地代表交流開闊眼界,並從中得到安老創新的啟發。亞洲養老產業聯盟希望安老服務接軌國際,透過舉辦日本、北歐等地的考察活動,讓業界了解國際安老政策、業務實踐及產品應用,筆者有幸參與考察活動,認識了不同持份者,他們都與我們品牌有著一致的理念,當中包括芬蘭抗菌浴室輔助用品 KORPINEN、比利時專業護理家具Moments Furniture及提倡以人為主導安老服務哲學The Eden Alternative™,我們交流經驗後便落實合作,希望把這些優秀的產品與服務在香港得以落地及應用,以應付未來香港人口高齡化的趨勢。

筆者在「2021世界安老節 - 亞洲安老創新論壇」中與比利時專業護理家具 Moments Furniture 分享護理家具的新趨勢。

(圖片由作者提供)



透過北歐的實地考察借鑒國際,有助應付未來香港人口高齡化的趨勢。

(圖片由作者提供)

《亞洲安老白皮書》: 迎接未來八大安老服務趨勢

亞洲養老聯盟一直致力推動亞太區安老行業創新發展,鑑於亞太區的老齡人口於2025年將會達到6億人,總市場估值為4.56 萬億美元,涵蓋長者護理、零售、食品、科技、金融、醫療、及至其他長者生活相關的服務 ,加上過去三年,疫情席捲全球,為安老服務帶來了不同的反思。最近亞洲養老產業聯盟便發布了《亞洲安老白皮書|後疫情時代的未來安老趨勢》(A New Chapter of Future Ageing Trends in the Post Pandemic Era),由創辦人Janice Chia及Singapore University of Social Sciences 的教授Kelvin Tan(Ph.D.)編寫,針對在人口高齡化及疫情後產品服務的模式轉變,提出未來安老服務八個冒起中的趨勢,包括健康老齡化 (Healthy Ageing)、認知障礙友善社會(Dementia Inclusive Society)、創新護理科技(Next Level Care Technology)、與時俱進的安老生活(Future Proof Senior Living)、支援長者就業(Supporting the Eldercare Workforce)、創新護理模式(Innovation Care Models)、前瞻性的復康服務(Forward Thinking Ideas in Rehabilitation),以及了解長壽型經濟(Understanding Longevity Economy)等。當中最受關注的是認知障礙相關的服務與支援等。全球患有認知障礙的人口將由2020年的5,000萬提升至2025年的1億5,200萬,在短短五年升幅接近三倍,各地都開始在安老政策、社區支援、護理產品開發及支援服務上著手,希望能應付這個急速的轉變。





亞洲養老產業聯盟發布的《亞洲安老白皮書|後疫情時代的未來安老趨勢》提出未來安老服務八個冒起中的趨勢。

(圖片由作者提供)

下頁睇:香港院舍可以點樣做好安老服務?







【2023兔年】迎新春,謹祝大家福兔豐年,鴻圖大展,財運亨通! 即睇2023癸卯年運程預測,兔年齊齊行大運!► 即睇