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阿森帶了一個腰封給我看，沒錯，是「帶」而不是「戴」，問道：「家人知我受了腰傷，執意要我用上它，但我感到不太舒適，會有問題嗎？」

市面上，有些腰封附有金屬條和膠條作為支撐用途。依我經驗而言，支撐效能上的分別其實不大分別，真正能有效發揮支持作用的，其實並非這些支條，而是整塊腰封在包圍腹腔時所產生的張力（或稱壓力）。所以在選購時，我們應該選擇一些物料有足夠彈性和張力的腰封，令它的張力能平均地分佈在腰腹範圍之內，繼而提高整個腹腔的內壓以製造支撐的力量，尤其在腰背屈伸活動時，利用拉力調節壓力，令受傷的腰背能活動而又不會感覺痛楚。反之，假如物料欠彈性，給人的感覺就像在腰上包一塊硬紙皮，它與皮膚間總是留有空隙，未能好好地緊貼身體，效果便會大打折扣。

腰封是有用的，但一些病人卻因為腰痛配戴腰封時，誤以為脫掉腰封會導致腰繼續疼痛，所以幾乎配戴一整天，引致腰背肌群萎縮無力，脫掉腰封後就更容易感覺腰背部痠痛，而誤以為腰痛還沒好，形成了一個惡性循環。

單片式的，多用作收腰，「塑身」有餘，保護不足。(圖片來源：淘寶)

這類在腰部中段加上接力帶的腰封，多數適合腰傷人士使用，加上可以自行話調節拉力！

這些加上防寒背帶的，過猶不及，自身試用過，很拘束的，免了！(圖片來源：淘寶)

其實人體腹腔的肌肉正正就組成了一幅「天然腰封」，一般在辦公室工作的人出現腰背痛的毛病，主要原因是腰背肌肉力量太弱，肌肉柔軟度不足，一些意外動作時便會導致腰背痛。另外，也有一些健身人士舉重時亂用腰封，但其實只在舉起相當重量及某些負重動作才要使用。亂用腰封，圍繞腰椎的肌肉便會「懶惰」變弱，失去它作為「天然腰封」的穩定腰椎功能，連做一些小動作也有機會扭傷腰部，亂戴只會矯枉過正！

大家務必知道一個重要觀念，使用腰封，雖可以對腰椎及腰部軟組織提供支撐及保護，但腰封也並非萬靈丹，盡量在疼痛加劇，或從事可能引起疼痛動作時才使用，除非醫生指示，否則不建議長期穿戴，最久請勿穿戴超過4小時。

另外，休息時應該取下腰封，同時需要輔以規律的運動，只要以正確的運動來強化腰腹的肌肉，很多腰病都可以根治，增強腰椎周圍肌肉力量的穩定性，以免造成腰部肌肉萎縮，這就是最好的「天然腰封」，不單能支撐脊椎，還有助保持良好姿勢，也使腰脊不易受傷，這才是長遠之計。







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